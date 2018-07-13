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Минздрав зафиксировал рост числа ВИЧ-инфицированных в Москве на 20%

Случаи первичного заболевания вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в Москве в 2017 г. увеличились на 20%. Об этом свидетельствуют данные из статистического сборника Министерства здравоохранения, на которые ссылается РБК. В 2016 г. было зафиксировано 2400 случаев заболевания, год спустя – 2900. Статистика по общему количеству зараженных ВИЧ в справочнике отсутствует.

По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом (Центр СПИДа) Роспотребнадзора, на конец 2017 г. в России в стране проживало более 944 000 ВИЧ-инфицированных.

На Чукотке количество новых инфицированных возросло на 151,7%: с 29 до 73 человек при населении менее 50 000 человек, а в Тыве на 133,3% – с 9 до 21 при населении примерно в 310 000 человек. В Тамбовской области, республике Марий Эл, Карелии и Ивановской области рост составил от 50% до 66%.

Рост числа инфицированных отчасти объясняется улучшением ситуации с тестированием населения, отмечает академик Вадим Покровский. При этом он видит проблему в недостаточных мерах профилактики заболевания. Академик считает необходимым троекратно повысить финансирование закупок препаратов против ВИЧ, сейчас на эти цели выделяется около 20 млрд руб. в год.

В целом по России, по данным Минздрава, заболеваемость ВИЧ снижается второй год подряд. В 2017 г. вирус был обнаружен у 85 800 человек, а в 2016 г. — у 86 900, тогда как в 2015 г. — 100 200. Однако по данным Центра СПИДа, в 2017 г. было выявлено 104 402 новых случаев ВИЧ (за исключением анонимных обращений), на 2,2% больше, чем за 2016 г. Покровский объясняет это разницей в статистике: Минздрав учитывает лишь тех, кто обратился за помощью в медчреждения, подведомственные министерству.