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Бизнес
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Минздрав зафиксировал рост числа ВИЧ-инфицированных в Москве на 20%

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Случаи первичного заболевания вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в Москве в 2017 г. увеличились на 20%. Об этом свидетельствуют данные из статистического сборника Министерства здравоохранения, на которые ссылается РБК. В 2016 г. было зафиксировано 2400 случаев заболевания, год спустя – 2900. Статистика по общему количеству зараженных ВИЧ в справочнике отсутствует.

По данным Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом (Центр СПИДа) Роспотребнадзора, на конец 2017 г. в России в стране проживало более 944 000 ВИЧ-инфицированных.

На Чукотке количество новых инфицированных возросло на 151,7%: с 29 до 73 человек при населении менее 50 000 человек, а в Тыве на 133,3% – с 9 до 21 при населении примерно в 310 000 человек. В Тамбовской области, республике Марий Эл, Карелии и Ивановской области рост составил от 50% до 66%.

Рост числа инфицированных отчасти объясняется улучшением ситуации с тестированием населения, отмечает академик Вадим Покровский. При этом он видит проблему в недостаточных мерах профилактики заболевания. Академик считает необходимым троекратно повысить финансирование закупок препаратов против ВИЧ, сейчас на эти цели выделяется около 20 млрд руб. в год.

В целом по России, по данным Минздрава, заболеваемость ВИЧ снижается второй год подряд. В 2017 г. вирус был обнаружен у 85 800 человек, а в 2016 г. — у 86 900, тогда как в 2015 г. — 100 200. Однако по данным Центра СПИДа, в 2017 г. было выявлено 104 402 новых случаев ВИЧ (за исключением анонимных обращений), на 2,2% больше, чем за 2016 г. Покровский объясняет это разницей в статистике: Минздрав учитывает лишь тех, кто обратился за помощью в медчреждения, подведомственные министерству.

Политика
Новости

Матвиенко поприветствовала «французского сидельца» Керимова в Совете Федерации

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Сенатор Сулейман Керимов в пятницу пришел на пленарное заседание Совета Федерации, сообщает «Интерфакс». Керимов длительное время отсутствовал, поскольку был вынужден находиться во Франции из-за претензий властей страны.

«Давайте поприветствуем нашего французского сидельца», – обратилась к Керимову с улыбкой спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

«Я очень рада, что вы не сбежали, не струсили, а, как положено, в строгом соответствии с законодательством сумели доказать свою невиновность, снять все обвинения – это заслуживает уважения», – подчеркнула Матвиенко.

В ноябре 2017 г. Керимов был задержан в Ницце. Французские власти обвинили его в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств при покупке недвижимости. Российского сенатора выпустили под залог, но при этом обязали сдать паспорт. За время следствия по согласованию с прокурором Керимов несколько раз приезжал в Россию.

В конце июня обвинения с Керимова были сняты. Он получил обратно свои документы и вернулся в Россию. Керимов является членом Совета Федерации от Дагестана с 2008 г. Его состояние Forbes оценивает в $6,4 млрд (20-е место среди богатейших россиян по версии журнала).

Путин, Медведев и чиновники-миллиардеры

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Финансы
Новости

Транскапиталбанк не получит от ЦБ новых денег на санацию Инвестторгбанка

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Санацию Инвестторгбанка продолжит осуществлять Транскапиталбанк, но последний не получит на эти цели дополнительных средств. Соответствующие изменения в план финансового оздоровления банка утвердил Центробанк.

Обновленный план «не предусматривает увеличения общего объема финансирования, предоставленного на санацию банка», говорится в сообщении ЦБ.

Инвестторгбанк санируется с 2015 г. по старой схеме, которая предусматривает выделение регулятором денег банку-санатору через Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Госкорпорация тогда предоставила на эти цели Инвестторгбанку финансовую помощью в размере 29,7 млрд руб. на 10 лет. Кроме того, Транскапиталбанк получил займ на 19,5 млрд руб. для поддержания ликвидности до октября 2017 г., затем срок был пролонгирован.

В мае 2016 г. Транскапиталбанк попросил на санацию Инвестторгбанка дополнительные 26,2 млрд руб.

В сообщении ЦБ отмечается, что для погашения обязательств Инвестторгбанк и Транскапиталбанк планируют увеличить ипотечное кредитование и сформировать портфель ОФЗ в размере, эквивалентном финансовой помощи ЦБ. Модель финансового оздоровления Инвестторгбанка предусматривает его выход на прибыль с 2020 г. Также разработан детальный комплекс мероприятий по возврату проблемной задолженности, сокращению издержек и повышению эффективности операционной деятельности банка.

Финансы
Новости

Браудер потребовал возбудить дело против Danske Bank

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Основатель и исполнительный директор фонда Hermitage Capital Уильям Браудер подал в прокуратуру Дании заявление о возбуждении уголовного дела против Danske Bank, сообщает The Financial Times (FT). В заявлении утверждается, что датский банк участвовал в отмывании похищенных из бюджета России $230 млн.

«История о том, что происходило в Danske Bank, очень важна и скандальна, и до сих пор со стороны правоохранительных органов Дании не последовало каких-либо действий, – сказал Браудер газете. – Мы надеемся, что эта информация [из заявления] приведет к надлежащему уголовному расследованию в Дании».

В Danske Bank и датской прокуратуре изданию отказали в комментариях. В 2013 г. датские прокуроры не стали расследовать аналогичную жалобу Браудера на банк, сославшись на срок давности.

Браудер утверждает, что эстонское подразделение Danske Bank было «одним из основных каналов» вывода денег из российского бюджета в мошеннической схеме на $230 млн, которую раскрыл юрист его фонда Сергей Магнитский, скончавшийся в московском СИЗО в 2009 г.

Сейчас правоохранительные органы по меньшей мере трех стран анализируют подозрительные транзакции через эстонское отделение Danske Bank на $8,3 млрд, указывает FT. В прошлом году банк начал собственное расследование по поводу возможного использования подразделения в Эстонии для отмывания денег из России, Азербайджана, Молдавии и других стран в 2007-2015 гг. В мае датские регуляторы раскритиковали Danske Bank за слабый контроль за отмыванием денег, но не стали его штрафовать.

Браудер отмечает, что он обратился в правоохранительные органы Эстонии еще в 2012 г., а затем предупредил власти Дании, но они не принимали мер. В прошлом году расследование в отношении Danske Bank по подозрению в отмывании похищенных из российского бюджета денег начали правоохранительные органы Франции. Но в этом году они изменили статус Danske Bank в этом расследовании с подозреваемого на «помощника свидетеля». Министр по делам бизнеса Дании Расмум Ярлов предложил конфисковать всю прибыль, полученную Danske Bank в Эстонии. По данным датского финансового регулятора, в 2013 г. прибыль этого подразделения от работы с нерезидентами составила 325 млн датских крон ($51,3 млн).

В России Браудер был дважды заочно осужден судом. Тверской суд Москвы приговорил его к девяти годам колонии за преднамеренное банкротство и уклонение от уплаты налогов более чем на 3 млрд руб. и к девяти годам за налоговые махинации.

Суд над Магнитским

Политика
Новости

Силовики освободили похищенного владельца агрохолдинга «Орловская нива»

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В Тульской области в результате спецоперации освободили владельца агрохолдинга «Орловская нива» Сергея Будагова, о похищении которого стало известно 11 июля, сообщило в пятницу следственное управление СКР по Орловской области. Угрозы жизни и здоровью Будагова нет, отмечается в сообщении.

Силовики задержали людей, причастных к похищению предпринимателя. Другие детали, в том числе мотивы похитителей, в сообщении следствия не приводятся.

Будагова похитили в Орле 10 июля. По данным следствия, неизвестные остановили автомобиль Lexus LX 570, в котором находились предприниматель и водитель. Водителя связали и оставили в машине, Будагова посадили в другой автомобиль и увезли в неизвестном направлении. 11 июля СКР возбудил уголовное дело о похищении человека (до 12 лет лишения свободы).

«Орловская нива» объединяет молочный комплекс, фабрику по производству мяса птицы, Кромской и Глазуновский маслозаводы, Змиевский мясокомбинат, хлебозавод «Орелоблхлеб» и другие предприятия, следует из информации на сайте агрохолдинга. На предприятиях постоянно трудятся около 3000 человек, отмечается там же. Продукция реализуется оптом и через собственную торговую сеть «Родное село», магазины который расположены в Орловской и Тульской областях.

У Сергея Будагова был конфликт с властями Орловской области при бывшем губернаторе Вадиме Потомском. Коммунист Потомский, возглавив регион в 2014 г., заявил о намерении вернуть «Орловскую ниву» в госсобственность. Агрохолдинг принадлежал региону до 2010 г. Будагов сначала получил холдинг в управление, а затем выкупил контрольный пакет за 14,1 млн руб.

В 2017 г. Будагова задержали при даче взятки местному чиновнику. Сам предприниматель вины не признал и заявил о попытке «рейдерского захвата» предприятия, писала «Орловская среда». Суд Будагова в итоге оправдал.

Как писало издание «Орловские новости», из-за конфликта с местными властями бизнесмен сменил юридическую прописку «Орловской нивы» на Тульскую область. Осенью в Орловской области сменилось руководство: Потомский ушел в отставку, врио губернатора стал Андрей Клычков. Незадолго до похищения Будагов заявил, что намерен перерегистрировать юрлицо обратно в Орловскую область.

Финансы
Новости

ЦБ отозвал лицензии у страховщика «Диамант»

Ведомости
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Центробанк отозвал у страховой компании «Диамант» лицензии на осуществление добровольного личного страхования (за исключением добровольного страхования жизни), добровольного имущественного страхования и ОСАГО, сообщает регулятор.

В конце июня ЦБ приостановил действие лицензий «Диаманта» из-за того, что страховщик не исполнял предписаний регулятора, в частности не соблюдал требований к финансовой устойчивости и платежеспособности. ЦБ ввел в компании временную администрацию и приостановил работу исполнительных органов.

Компания не устранила нарушений страхового законодательства, в результате чего лишилась лицензий.

«Диамант», согласно информации на ее сайте, основана в 1993 г. Компания специализируется на страховой деятельности в регионах Центральной России, Поволжья и Северо-Запада.

Бизнес
Новости

UC Rusal начнет перевод половины головного офиса в Красноярск в 2019 году

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Производитель алюминия UC Rusal Олега Дерипаски намерен перевести из Москвы в Красноярск примерно половину головного офиса компании, переезд начнется в 2019 г., сообщил журналистам президент компании Владислав Соловьев.

«Мы считаем необходимым развивать регионы, в которых находимся. Поэтому тема переезда примерно половины [центрального] офиса Rusal в Красноярск на повестке дня. В итоге мы найдем помещение и в следующем году начнем переезд», – сказал Соловьев (цитата по «Интерфаксу»).

В феврале врио губернатора Красноярского края Александр Усс говорил, что UC Rusal планирует перенести центральный офис в Красноярск до конца 2018 г.

Активы UC Rusal в Красноярском крае – это Ачинский глиноземный комбинат и один из двух крупнейших алюминиевых заводов в мире «Русал-Красноярск». Проектная мощность последнего составляет 1 млн т металла в год. На долю завода приходится 27% всего производимого в России алюминия и 3% мирового производства. Другой крупнейший завод тоже принадлежит UC Rusal и расположен в Братске (Иркутская область).

Также UC Rusal при участии «Русгидро» в 2016 г. построил на севере Красноярского края первую очередь Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ) мощностью 148 000 т алюминия в год, общий выпуск завода должен составить 588 000 т. Соловьев подтвердил планы достройки второго пускового комплекса БоАЗ в конце этого года либо в I квартале 2019 г.

UC Rusal является единственным производителем алюминия в России. 6 апреля компания попала под санкции США. После этого многие зарубежные компании стали отказываться от сотрудничества с UC Rusal. 23 апреля минфин США определил срок прекращения контрактов с UC Rusal до 23 октября. Опасаясь дефицита металла, потребители начали закупаться впрок: в мае экспорт алюминия из России составил 420 000 т, что на 59,1% больше, чем в апреле.

Мартеновские печи окончательно уходят в прошлое

Политика
Новости

Трамп потерял более 300 000 подписчиков из-за удаления подозрительных аккаунтов Twitter

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Президент США Дональд Трамп потерял около 336 000 подписчиков на свою страничку в Twitter после того, как сервис микроболгов приступил к удалению аккаунтов. Об этом свидетельствует статистика соцсети, отслеживаемая платформой Socialbakers.

12 июля Twitter анонсировал удаление подозрительных аккаунтов в течение этой недели. Подозрительными считаются странички, заблокированные из-за внезапных изменений в поведении учетной записи, частого попадания в черные списки, публикации вводящих в заблуждение ссылок и слишком частого упоминания других пользователей. Соцсеть предупреждала, что в результате чистки большинство пользователей лишится около четырех последователей, а владельцы популярных блогов – большего числа подписчиков.

У аккаунта Трампа 12 июля насчитывалось 53,378 млн подписчиков, день спустя их оказалось 53,042 млн. Аналогичная ситуация наблюдается и на страничке Хиллари Клинтон, соперницы Трампа по президентским выборам. Если 12 июля у нее было 23,215 млн подписчиков, то 13 июля – уже 23,084 млн. Экс-президент США Барак Обама лишился сразу 2 млн фолловеров: 12 июля их было 103,68 млн, а сегодня, как следует из его твиттера, – 101 млн.

Ранее Twitter отмечал, что число активных пользователей микроблогов не изменится, а чистка направлена на удаление поддельных учетных записей, ботов и оскорбительных твитов. В марте 2018 г. соцсеть насчитывала 336 млн активных пользователей.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Johnson&Johnson обязали выплатить $4,7 млрд по делу о вызывающей рак продукции

Ведомости
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Суд присяжных в штате Миссури обязал Johnson&Johnson (J&J) выплатить 22 женщинам $4,69 млрд в качестве компенсации, сообщает Bloomberg. Истцы доказали, что из-за использования произведенного компанией талька, который содержал асбестовую пыль, у них развился рак яичников. Решение суда спровоцировало падение котировок компании на 1,4%.

Это шестая по размеру компенсация в истории крупнейших в США разбирательств о некачественных товарах. Каждый из истцов претендует на получение $25 млн.

Представитель J&J Кэрол Гудрич заявила о намерении компании оспорить решение суда, которое стало результатом «фундаментально несправедливого процесса». Компания отрицает наличие в ее продукции следов асбестовой пыли.

Рассмотренный в Миссури иск является лишь эпизодом в ряду более чем 9000 судебных заявлений, поданных против компании в США. В них доказывается, что асбестовая пыль в произведенном J&J тальке вызывает рак.

Финансы
Новости

«Ромир» зафиксировал прирост свободных денег у населения

Ведомости
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Сумма свободных денег на руках у российского населения в июне составила 29 700 руб., что на 23,3% больше, чем месяцем ранее. Это очень похоже на неистраченные отпускные из-за отказа от поездок во время летних отпусков, предупреждают эксперты «Ромира», на исследование которых ссылается «РИА Новости». В денежном выражении рост составил 5600 руб. (с 24 100 руб.).

По сравнению с июнем 2017 г. рост индекса составил 25,3%, на 6000 руб. с 23 700 руб. Однако эксперты предупреждают: «Говорить о том, что скачок индекса указывает на повышение уровня благосостояния россиян, преждевременно». Увеличение количества свободных денег происходило на фоне «небольшого снижения индекса среднего чека».

В городах-миллионниках значение индекса в июне увеличилось на 20,3% по сравнению с маем и составило 38 000 руб. В городах с числом жителей от 500 000 до 1 млн индекс вырос на 17,7% до 31 200 руб.

Индекс свободных денег «Ромира» рассчитывается как разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Он базируется на данных потребления 30 000 россиян, 11 500 домохозяйств в 190 городах с населением более 10 000 человек.

Выбор редактора
Финансы
Новости

MasterCard принесла извинения за глобальный сбой в работе карт

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Американская платежная система MasterCard принесла извинения за глобальный сбой в работе своих карт. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на заявление компании. «Мы знаем о существовании некоторых вопросов, требовавших решения, и упорно работали, чтобы решить их. Ситуация полностью решена, и все транзакции теперь проводятся нормально. Мы сожалеем о доставленных неудобствах», - цитирует издание. О причинах проблем компания не сообщила.

Сбой произошел вечером 12 июля и затронул большинство европейских стран и США, когда тысячи клиентов не смогли оплатить покупку своих товаров. Сложности с оплатой продолжались примерно полтора часа.

Регуляторы интенсифицировали поиск уязвимостей после проблем, возникших в платежных системах. 1 июня критические сбои наблюдались в работе карт Visa. В европейском регионе это привело к отказу в выполнении 5 млн операций по дебетовым и кредитным картам. На устранение сбоя ушло 10 часов.

Политика
Новости

Полиция сообщила об «инциденте» с мужчиной в Солсбери

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В Великобритании полиция сообщила об «инциденте» с 30-летним мужчиной в центре Солсбери, передает Sky News. Какой именно инцидент произошел с мужчиной, не сообщается. Однако, по информации полицейских, происшествие случилось на Касл-стрит. «Учитывая продолжающееся расследование инцидентов в Солсбери и Эймсбери, мы принимаем меры, являющиеся в высокой степени мерами предосторожности, для обеспечения общественной безопасности», — заявили в полиции.

Жителям Солсбери опасность не угрожает, отметили в ведомстве. «Мы не хотим волновать жителей, но надеемся, что вы понимаете, почему мы принимаем меры предосторожности. Мы сразу же сообщим, как только будет известна новая информация. На данный момент ничто не говорит о том, что есть риск для населения. Пожалуйста, не заходите за линию кордона», - отмечается в сообщении полиции, размещенном в Twitter.

Как отмечает британский телеканал, инцидент с мужчиной произошел недалеко от кафе Zizzi, в котором обедали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия незадолго до того, как их нашли в бессознательном состоянии. По мнению следствия, Скрипалей пытались отравить при помощи нервно-паралитического вещества «Новичок».

Утром 4 июля британская полиция сообщила об «инциденте» в городе Эймсбери. Два человека - мужчина и женщина - были обнаружены в тяжелом состоянии с признаками отравления неизвестным веществом. Пострадавших госпитализировали. Позднее женщина скончалась в больнице, мужчина пришел в сознание. В Скотленд-Ярде считают, что они были отравлены тем же веществом, что и Скрипали.

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