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Семь человек пострадали при взрыве на предприятии «Сургутнефтегаза» в ХМАО

В пятницу, 13 июля, на территории промышленной базы в городе Лянтор Сургутского района произошла детонация агрегата по очистке труб без последующего возгорания. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета (СК) России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. По предварительным данным, пострадали семь человек, все госпитализированы, отмечается в сообщении. СК решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Предприятие, на котором произошло ЧП, следственное управление не называет.

В цеху компрессорных станций произошел хлопок, заявил «Ведомостям» представитель местного МЧС. По его словам, сообщение о происшествии поступило в МЧС в 08:08 (06.08 мск), сотрудники прибыли на место через несколько минут. Никаких завалов и горения на месте ЧП они не обнаружили. Число пострадавших собеседник «Ведомостей» назвать затруднился, как и причины взрыва. Сейчас на месте работает комиссия.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по ХМАО пишет, что взрыв произошел в ремонтном цехе компрессорной станции «Сургутнефтегаза». Источник агентства в департаменте здравоохранения региона рассказал, что рабочие на Винторском месторождении производили замену аккумуляторной батареи, когда она по неустановленной причине взорвалась. По его словам, двое из семи пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии, еще один – в состоянии средней тяжести. Остальным оказана помощь на месте.

В то же время в приемном отделении Лянторской городской больницы «Интерфаксу» сообщили, что в больницу были доставлены семь человек: в итоге двое в реанимации, трое – в стационаре, остальные будут проходить лечение амбулаторно.

Пресс-служба «Сургутнефтегаза» происшествие не комментирует, пишет ТАСС.