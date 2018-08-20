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В России установили единую минимальную цену на водку разной крепости

С 20 августа в России вступают в силу единые минимальные розничные цены на водку разной крепости – 205 руб. за 0,5 л. Приказ об этом ранее принял Минфин.

В результате цены на водку крепостью от 39 до 40 градусов остались прежними. Подорожала «слабая» водка: от 37 до 38 градусов – на 9 руб., от 38 до 39 градусов – на 4 руб.

По федеральному закону о госрегулировании производства и оборота алкоголя водкой называется напиток на основе этилового спирта (от 38 до 56 градусов в готовой продукции), который произведен из пищевого сырья и воды. Минимальные цены на водку в России устанавливаются с 2009 г. Унификация цены, по мнению Минфина, должна исключить самопроизвольное установление цен на «слабую» водку ее производителями.

В конце июня Минфин заявлял, что не планирует менять действующие минимальные розничные цены на алкоголь, в том числе на водку, коньяк и шампанское. Ведомство обещало, что технические изменения в его приказе не окажут влияния на цены.