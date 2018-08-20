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«Транснефть» отложила переезд в новый офис из-за чемпионата мира по футболу

Руководство «Транснефти» перенесло сроки переезда компании в новый офис из-за проведения в России чемпионата мира по футболу, передает «Интерфакс». «Мы планировали переезжать ко Дню компании, к 25-летию (14 августа – "Ведомости"). К сожалению, коррективы внес чемпионат мира по футболу, потому что были достаточно жесткие требования по перемещению рабочих, контролю за ними с точки зрения безопасности. Это нас немного подзадержало», – пояснил президент компании Николай Токарев.

По его словам, новое здание офиса «очень комфортное». Общая площадь составляет 120 000 кв. м, из них 89 000 кв. м полезной площади. Однако этих площадей компании не хватает, добавил Токарев. Он пояснил, что компании необходимо иметь 120 000 кв. м полезной площади. «В Москве таких зданий, которые приемлемы были бы со всех точек зрения для нас, мы не нашли», – сказал он.

Руководство «Транснефти» рассматривало различные варианты переезда с весны 2016 г. Компании требовался офис площадью более 80 000 кв. м. Поиски также осложнялись тем, что необходимо было обеспечить безопасную работу диспетчерского пункта, управляющего нефтетранспортными потоками по всей России. В сентябре 2017 г. Токарев рассказал о завершении сделки по покупке офиса Evolution Tower в « Москва-сити». Он рассчитывал, что сотрудники компании начнут переезжать в новое здание в феврале-марте 2018 г. Руководство компании несколько раз переносило сроки переезда. По словам Токарева, сейчас «Транснефть» планирует начать переезд в конце октября. «По крайней мере, я лично планирую 1 ноября туда перебираться. Там высокая степень готовности», – заявил он.

В центральном аппарате «Транснефти» работают около 1000 сотрудников. Сейчас офисы компании находятся в разных районах Москвы.

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