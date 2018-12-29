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Жители Подмосковья остались без газа после возгорания газопровода

После возгорания газопровода в Серпуховском районе Подмосковья 830 абонентов остались без газа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ситуационно-аналитический центр Минэнерго.

Возгорание произошло в ночь на 29 декабря в 2.10 по московскому времени. Причиной стал прорыв газопровода-отвода диаметром 500 мм от ГРС «Протвино» в Тарусском районе Подмосковья. Для безопасной локализации разрыва газопровода был перекрыт линейный кран на 60-м км магистрального газопровода «Серпухов – Ленинград». На отключенном участке происходило выгорание газа. В «Газпром трансгаз Москва» уточнили, что к настоящему моменту горение газа завершилось.

Как сообщала пресс-служба ГУ МЧС по области, высота факела составляла около 15 м. В 03.20 был перекрыт отвод газопровода, в 4.40 прекращено факельное горение.

Это уже девятая авария на объектах магистрального транспорта газа «Газпрома» с начала 2018 г., уточняет агентство.