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СМИ сообщили детали проекта директивы по продаже «Трансконтейнера»

Члены советы директоров РЖД в ближайшее время могут получить директиву правительства о продаже 50% плюс 2 акции «Трансконтейнера». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Информацию подтвердил представитель вице-премьера Максима Акимова (курирует в правительстве развитие транспорта). Проект директивы согласован Акимовым и всеми ведомствами и находится на подписи у первого вице-премьера Антона Силуанова.

Из проекта следует, что участвовать в аукционе могут компании, чьи бенефициары являются российскими гражданами, не аффилированными с федеральной или местной властью (допускается доля менее 30%). К аукциону допускаются безубыточные компании, не находящиеся под контролем морских контейнерных линий, а также по состоянию на 2018 г. владеющие не менее 20% акций «Трансконтейнера» или не менее 5000 вагонов или контейнерным терминалом на 50 000 TEU переработки.

Проект директивы накладывает на победителя ограничения на последующую передачу контроля над акциями в течение двух лет. Штраф за неисполнение этого условия составит четверть цены сделки. Кроме того, остаток года, когда произойдет покупка, и еще два полных года победителю аукциона придется исполнять план по перевозкам, предусмотренный действующей стратегией «Трансконтейнера».

Этим условиям удовлетворяют не менее 40 компаний, пояснил собеседник издания. Федеральный чиновник, уточнил, что при разработке документа ставилась цель максимально расширить круг участников. При этом ни государство, ни РЖД встречных обязательств перед инвестором не берут.

Сейчас крупными миноритариями «Трансконтейнера» являются ВТБ — 24,84%, имеющий форвардный контракт со сторонним инвестором, и «Енисей Капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова (24,74%). О желании участвовать в аукционе ранее заявляли Первая грузовая компания, планировавшая партнерство с международным оператором Mediterranean Shipping Company, группа «Дело» Сергея Шишкарева, «Логопер» Александра Кахидзе и французская контейнерная линия CMA CGM, РФПИ с инвесторами, а также владевшая пакетом в «Трансконтейнере» FESCO.