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WSJ: Boeing год скрывал проблему с датчиками самолетов 737 Max

Американская авиастроительная компания Boeing знала о проблемах с системой оповещения о неисправности датчиков в самолетах Boeing 737 Max за год до катастрофы в Индонезии, но не рассказывала об этом, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Накануне Boeing сообщил, что инженеры компании еще в 2017 г. обнаружили проблему в работе программного обеспечения на 737 Max. Однако эксперты по итогам проверки пришли к выводу, что она не угрожает безопасности. Руководство компании не участвовало в проверке и впервые узнало об этой проблеме после крушения в Индонезии. После инцидента Boeing уведомил о проблеме Федеральное управление гражданской авиации США.

Собеседники WSJ заявили, что после крушения самолета в Индонезии Boeing дал некоторым авиакомпаниям противоречивые объяснения и только после второй авиакатастрофы более подробно рассказал об этой проблеме.

За последние полгода разбились два лайнера Boeing 737 Max – в Индонезии в октябре 2018 г. и в Эфиопии в начале марта. В результате двух авиакатастроф погибло 346 человек.

Предварительные данные расследования говорят о сходстве обстоятельств обеих авиакатастроф. Их причиной могли стать сбои в работе системы предотвращения срывов, которая заставляла нос самолета опускаться из-за неверных данных об угле наклона.