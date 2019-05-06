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Крупнейшего производителя яиц в России решил обанкротить комбинат хлебопродуктов из Карелии

«Кондопожский комбинат хлебопродуктов» заявил о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве птицефабрики «Синявинская» и Волховского комбикормового завода, следует из сообщений, опубликованных на портале «Федресурс». Оба заявления в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области подаст конкурсный управляющий Андрей Бобров. Основанием для подачи заявления в обоих случаях стал невозврат задолженности. В картотеке суда записей о заявлениях пока нет.

«Речь идет о конфликте, который остался от предыдущих акционеров», – уточнил РБК гендиректор птицефабрики «Синявинская» и Волховского комбикормового завода Артур Холдоенко. Иски он назвал «предметом торга», добавив, что детали ему неизвестны, пишет издание.

Кондопожский комбинат хлебопродуктов входил в число активов агрохолдинга «Разгуляй», который после первого дефолта по облигациям в 2009 г. начал распродавать свои активы, а весной 2017 г. был признан банкротом.

В 2012 г. комбинат у «Разгуляя» приобрел совладелец птицефабрики «Синявинская» Никита Мельников, выяснил РБК. В 2014 г. комбинат выкупил 86% собственных акций у Волховского комбикормового завода и птицефабрики «Синявинская». Эти сделки суд признал недействительными, решив, что акционеры комбината знали о том, что он испытывал дефицит денежных средств, и воспользовались ситуацией в личных целях. В мае 2016 г. суд признал комбинат банкротом и ввел процедуру конкурсного производства, а задолженность Волховского комбикормового завода (39,6 млн руб.) и птицефабрики «Синявинская» (26 млн руб.) перед комбинатом была восстановлена.

Птицефабрика «Синявинская» – крупнейший производитель яиц в России, пишет РБК со ссылкой на Росптицесоюз. В 2018 г. предприятие произвело 1,32 млрд яиц (в штуках).