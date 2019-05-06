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«Газпром» увеличил добычу на 2,1% за четыре месяца

«Газпром» в январе – апреле текущего года, по предварительным данным, добыл 181 млрд куб. м газа, что на 2,1% больше, чем за аналогичный период 2018 г., говорится в сообщении компании.

При этом в страны дальнего зарубежья компания за четыре месяца 2019 г. поставила на 8,4% меньше газа, чем в январе – апреле 2018 г.: 64,4 млрд куб. м. Однако объем экспорта в некоторые страны превышает показатели прошлого года: к примеру, поставки в Австрию выросли на 20,5%, в Венгрию – на 42,5%, в Чехию – на 40,3%, в Словакию – на 15,7%. «Газпром» указывает, что спрос на газ компании из ГТС на внутреннем рынке сократился на 3,8% (на 4,3 млрд куб. м).

Также в сообщении компании указывается, что по дну Балтийского моря уложено уже более 1170 км газопровода «Северный поток – 2» – около 48% от общей протяженности. Укладка морской части газопровода ведется строго в соответствии с графиком, проходят работы по укладке газопровода в российских водах.

Ранее зампредседателя правления «Газпрома» Андрей Круглов сообщал, что «Газпром» будет стремиться достигнуть уровня поставок газа в Европу в 200 млрд куб. м в год. В 2018 г. компания увеличила добычу газа на 5,4% до 497,6 млрд куб. м, экспорт газа – на 4% до 201,8 млрд куб. м. В 2019 г. компания планирует добыть 495,1 млрд куб. м газа.