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Авиакомпания «Ямал» передумала покупать 10 самолетов SSJ100

Авиакомпания «Ямал», эксплуатирующая на внутренних рейсах 15 самолетов Sukhoi Superjet 100, передумала покупать еще 10 лайнеров этого типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора перевозчика Василия Крюка.

По его словам, отказ от покупки связан с невозможностью поддерживать летную годность этих самолетов. «Не получается той экономической модели в плане поддержания летной годности. Расходы за счет поддержания летной годности не позволяют нам наращивать парк», – пояснил Крюк.

Авиакомпания «Ямал» является основным перевозчиком в Ямало-Ненецком автономном округе, компания почти полностью принадлежит правительству региона. Все имеющиеся в ее парке SSJ100 были получены в операционный лизинг по контракту с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). 10 новых самолетов SSJ100 должны были пополнить парк «Ямала» летом 2019 г. Помимо SSJ100 флот перевозчика состоит из десяти лайнеров CRJ-200, восьми А320, трех A321, одного Challenger 850.

Крюк также отметил, что на данный момент авиакомпания не собирается приостанавливать эксплуатацию SSJ100. «Ситуацию нужно оценить, определить, что произошло, и после этого уже принимать меры», – прокомментировал он авиакатастрофу в «Шереметьево».

Вечером 5 мая в аэропорту «Шереметьево» совершил жесткую посадку самолет «Аэрофлота», вылетевший из Москвы в Мурманск. Через полчаса после взлета экипаж судна принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за неполадок с электрооборудованием. При посадке лайнер загорелся. На его борту находилось 78 человек, из них пятеро членов экипажа. Жертвами авиакатастрофы стал 41 человек.

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»