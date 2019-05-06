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«Аэрофлот» отменил 46 рейсов после авиакатастрофы в «Шереметьево»

Ведомости
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«Аэрофлот» отменил 46 рейсов, отправляющихся из «Шереметьево» и прибывающих в аэропорт 6 и 7 мая. Из них 31 рейс был запланирован 6 мая и 15 рейсов – на 7 мая. Информация об этом опубликована в Twitter авиакомпании.

Как отмечается в сообщении перевозчика, отмены связаны с ограничениями в работе аэропорта «Шереметьево». Ранее пресс-служба аэропорта сообщила, что из-за аварийной посадки самолета SSJ100 вечером 5 мая в «Шереметьево» закрыта одна из взлетно-посадочных полос.

Корреспондент «Ведомостей», который должен был 6 мая прилететь в 7.45 мск в «Шереметьево» из аэропорта «Платов» Ростова-на-Дону на самолете SSJ100, получил sms-сообщение и уведомление на электронную почту об отмене рейса. Вылет новым рейсом должен был состояться в 16:10 мск 6 мая, однако компания перенесла время вылета на 20:40 мск.

Вечером 5 мая SuperJet 100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва – Мурманск, через полчаса после взлета вернулся в аэропорт вылета – «Шереметьево». Причина – отказ электрооборудования. Пилоты посадили самолет с 73 пассажирами на борту со второй попытки. При посадке у лайнера подломились шасси, самолет носом задел взлетно-посадочную полосу, после этого начался пожар. Огонь быстро распространился на хвостовую часть самолета. Жертвами пожара на борту лайнера стал 41 человек.

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»

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Политика
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СКР завершил следственные действия на месте крушения SSJ100

Ведомости
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Следователи и криминалисты СКР завершили следственные действия на месте крушения самолета SSJ100, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Вместе с представителями Межгосударственного авиационного комитета (МАК) они изъяли со взлетно-посадочной полосы все фрагменты сгоревшего самолета и переместили их в ангар для дальнейшего исследования.

Следователи и специалисты МАКа начали расшифровывать данные бортовых самописцев, сопоставлять их с данными видеорегистраторов, аудиозаписями переговоров пилотов, показаниями выживших пассажиров и очевидцев происшествия, уточняет СКР.

Пока проводились следственные действия на месте аварии, аэропорт «Шереметьево» работал с ограничениями, отправляя рейсы лишь по одной из двух взлетно-посадочных полос.

Самолет SSJ100, принадлежащий компании «Аэрофлот», потерпел крушение вечером 5 мая. Лайнер начал выполнять регулярный рейс из Москвы в Мурманск, но через 10 минут после вылета из «Шереметьево» экстренно вернулся в аэропорт. По словам членов экипажа, в воздушное судно ударила молния, лайнер потерял радиосвязь и перешел на прямое управление. При посадке самолет загорелся. Всего на борту находилось 78 человек, в том числе пять членов экипажа. СКР сообщил о 41 погибшем.

СКР ранее сообщал, что прорабатывает сразу несколько версий. В числе причин трагедии называлась недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и специалистов, проводивших технический осмотр борта. Рассматриваются также версии о неисправности воздушного судна и неблагоприятных метеоусловиях. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»

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Политика
Новости

Лавров подвел итоги встречи с госсекретарем США Майком Помпео

Ведомости
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на переговорах с госсекретарем США Майком Помпео обсуждались вопросы реальной политики, передает «Интерфакс». «Мы старались концентрироваться на реальной политике. И нам это удалось», – уточнил министр. По его словам, разговор с Помпео был продолжением дискуссии президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшейся несколько дней назад по телефону. Во время переговоров поднимались вопросы, касающиеся стратегической стабильности, добавил Лавров. При этом не обсуждались публичные заявления, сделанные «для создания определенного эффекта», отметил он.

Комментируя возможность военного вторжения США в Венесуэлу, Лавров сказал: «Я из моих контактов с американскими и другими коллегами, европейскими, латиноамериканскими, не вижу сторонников безоглядного военного решения». Министр выразил надежду, что военной интервенции не будет. В противном случае ситуация будет катастрофической, добавил он. «Мы категорически против военных действий где бы то ни было в нарушение международного права... Ничего подобного ни в каких вариантах не наблюдается в Венесуэле», – заключил министр.

Беседу с Помпео Лавров назвал конструктивной. Переговоры глав внешнеполитических ведомств длились почти час. Беседа состоялась на полях министерской сессии Арктического совета. Это вторая встреча Лаврова и Помпео с момента назначения последнего госсекретарем США. Первая встреча состоялась в июле 2018 г. во время российско-американского саммита в Хельсинки.

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Бизнес
Новости

«Укртранснафта» сообщила о готовности возобновить поставки российской нефти в ЕС

Ведомости
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Компания «Укртранснафта» (принадлежит «Нафтогазу Украины»), украинский оператор нефтепровода «Дружба», готова в ближайшее время возобновить транзит нефти в страны Евросоюза, говорится в сообщении компании на официальной странице в Facebook. Свое решение компания объясняет тем, что в 14 часов 17 минут по киевскому времени (совпадает с московским) с головной станции «Мозырь» белорусского оператора «Гомельтранснефть Дружба» начала поступать российская нефть с качественными показателями, соответствующими норме.

В апреле белорусская нефтеперерабатывающая компания «Белнефтехим» пожаловалась на то, что по южной ветке трубопровода «Дружба» к ней поступила некачественная экспортная смесь Urals с высоким содержанием органических хлоридов. Вслед за этим предприятие «Гомельтранснефть Дружба» (входит в «Белнефтехим») 24 апреля прекратило перекачку российской нефти по нефтепроводу. «Укратранснафта» последовала за белорусскими коллегами и 26 апреля также прекратила транзит нефти по территории Украины в страны ЕС. «Транснефть» и Минэнерго позже признали проблему и пообещали ее устранить.

Принимать некачественную российскую нефть отказались и европейские операторы. В частности, об этом сообщил польский оператор магистральных трубопроводов PERN. «Укртранснафта» заявляла о отказах своих партнеров в Словакии и Венгрии.

Очищенная нефть дошла из России до хранилищ под Мозырем 4 мая.

«Дружба» была построена еще при СССР для поставок нефти сначала в страны социалистического лагеря, а затем и в Германию. В белорусском Мозыре «Дружба» разветвляется. Южная ее часть (три нитки с пропускной способностью 16,7 млн т нефти в год) идет на Украину, Венгрию, Словакию и Чехию, северная (две нитки, 49,8 млн т) – в Польшу и Германию. На границе с Белоруссией у города Унеча от трубы отходит Балтийская трубопроводная система – 2 (БТС-2, 36 млн т в год) до российского порта Усть-Луга в Ленинградской области.

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Технологии
Новости

Сбербанк объяснил смысл подачи патента на умный холодильник

Ведомости
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Лаборатория интернета вещей Сбербанка разработала опытный образец умного холодильника в ходе исследования рынка устройств с автоматическим заказом товаров, рассказал «Ведомостям» представитель банка. По его словам, пока банк не планирует выпускать «интеллектуальный холодильник» и не договаривался о выпуске устройства с какими-либо партнерами. Патент нужен на будущее, если в банке решат развивать это направление, объяснил представитель: патент, с одной стороны, обеспечит правовую защиту экосистемы от «патентных троллей», с другой стороны, даст преимущество при привлечении партнеров.

Сбербанк подал заявку на регистрацию патента на «интеллектуальный холодильник» в Федеральную службу по интеллектуальной собственности в ноябре 2018 г., а 26 марта 2019 г. ведомство зарегистрировало патент и опубликовало его. Умный холодильник от банка должен быть оборудован датчиками и камерами, которые следят за состоянием и количеством продуктов, их сроком годности, а также передают эту информацию пользователю в мобильное приложение или web-интерфейс. Например, сервис сможет сообщать пользователю о снижении количества того или иного продукта в холодильнике и даст возможность заказать товар домой, описывает разработчик. Также устройство сможет сообщать об истечении срока годности продукта.

Знания о том, что едят и пьют клиенты, как быстро портятся продукты в их холодильнике, дают колоссальные возможности для анализа потребительского поведения и могут быть интересны не только компаниям в экосистеме Сбербанка, но и любому ритейлеру на российском рынке, отмечал председатель технического комитета «Кибер-физические системы» при Росстандарте Никита Уткин.

Политика
Новости

Медведев поручил Минтрансу доработать законы о безопасности эксплуатации самолетов

Ведомости
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Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министру транспорта Евгению Дитриху подумать над поправками в законодательство, которое регулирует обеспечение безопасности эксплуатации самолетов, говорится в сообщении пресс-службы правительства. Поправки должны учитывать результаты расследования, которое проводится по факту крушения самолета SSJ100 в «Шереметьево». Поручение должно быть выполнено к 8 мая, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе правительства.

Самолет SSJ100 потерпел крушение в аэропорту «Шереметьево» вечером 5 мая. Он направлялся из столицы в Мурманск, но через несколько минут после взлета в воздушное судно попала молния. Экипаж самолета вернулся в аэропорт вылета. Во время аварийной посадки он загорелся. Всего на борту находилось 78 человек, в том числе пять членов экипажа. По данным Следственного комитета, погиб 41 человек.

Следователи рассматривают разные версии катастрофы, среди них – недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и специалистов, проводивших технический осмотр лайнера. Изучаются версии о неисправности воздушного судна и неблагоприятных метеоусловиях.

Минтранс не нашел оснований для приостановки эксплуатации самолетов SSJ100 после авиакатастрофы, цитировал «Интерфакс» министра транспорта Евгения Дитриха. Ранее «Коммерсантъ» написал со ссылкой на источники, что Росавиация может временно ограничить эксплуатацию SSJ100, при наличии соответствующих оснований решение может быть принято уже 6 мая.

Бизнес
Новости

Авиакомпания «Ямал» передумала покупать 10 самолетов SSJ100

Ведомости
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Авиакомпания «Ямал», эксплуатирующая на внутренних рейсах 15 самолетов Sukhoi Superjet 100, передумала покупать еще 10 лайнеров этого типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора перевозчика Василия Крюка.

По его словам, отказ от покупки связан с невозможностью поддерживать летную годность этих самолетов. «Не получается той экономической модели в плане поддержания летной годности. Расходы за счет поддержания летной годности не позволяют нам наращивать парк», – пояснил Крюк.

Авиакомпания «Ямал» является основным перевозчиком в Ямало-Ненецком автономном округе, компания почти полностью принадлежит правительству региона. Все имеющиеся в ее парке SSJ100 были получены в операционный лизинг по контракту с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). 10 новых самолетов SSJ100 должны были пополнить парк «Ямала» летом 2019 г. Помимо SSJ100 флот перевозчика состоит из десяти лайнеров CRJ-200, восьми А320, трех A321, одного Challenger 850.

Крюк также отметил, что на данный момент авиакомпания не собирается приостанавливать эксплуатацию SSJ100. «Ситуацию нужно оценить, определить, что произошло, и после этого уже принимать меры», – прокомментировал он авиакатастрофу в «Шереметьево».

Вечером 5 мая в аэропорту «Шереметьево» совершил жесткую посадку самолет «Аэрофлота», вылетевший из Москвы в Мурманск. Через полчаса после взлета экипаж судна принял решение вернуться в аэропорт вылета из-за неполадок с электрооборудованием. При посадке лайнер загорелся. На его борту находилось 78 человек, из них пятеро членов экипажа. Жертвами авиакатастрофы стал 41 человек.

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»

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Политика
Новости

Меган Маркл и принц Гарри стали родителями

Ведомости
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Герцогиня Сассекская Меган Маркл 6 мая родила сына, сообщается в официальном аккаунте герцога и герцогини Сассекских в Instagram.

Роды началась утром 6 мая, рядом с 37-летней Меган Маркл находился ее супруг принц Гарри. Герцогиня и ее ребенок чувствуют себя хорошо и находятся под наблюдением врачей. Мальчик весит около 3,2 кг. Телеканал Sky News сообщает, что мать Меган Маркл Дориа Рэгланд ухаживает за дочерью и оказывает ей моральную поддержку.

Принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая 2018 г. Торжественная церемония бракосочетания проходила в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Это была 16-я королевская свадьба в городе Виндзоре с 1963 г. О беременности Меган Маркл стало известно в октябре прошлого года.

Принц Гарри рассказал о рождении сына

Как рассказал принц Гарри журналистам, он и его супруга еще не определились с именем сына, но сделают это в ближайшее время. Он заявил, что абсолютно счастлив и очень гордится своей женой, а новорожденного сына Гарри назвал абсолютно удивительным. «Мы оба взволнованы и благодарны за вашу любовь и поддержку», – обратился к жителям Великобритании принц. Он пообещал, что в ближайшие пару дней Меган Маркл появится с первенцем на публике.

Брат Гарри, принц Уильям (герцог Кембриджский) и его супруга Кейт Миддлтон имеют троих детей. Королеву Елизавету II уже известили о рождении очередного правнука.

Технологии
Новости

Грузовой космический корабль Dragon успешно пристыковался к МКС

Ведомости
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Грузовой корабль Dragon компании SpaceX совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС), трансляция велась на сайте NASA. Сблизившийся с МКС корабль захватили с помощью 17-метрового манипулятора Canadarm-2, им управляли со станции космонавты Давид Сен-Жак и Ник Хейг.

Запуск Dragon – 17-й коммерческий полет с целью снабжения МКС, выполняемый SpaceX. Cargo Dragon доставил на МКС около 2,5 т оборудования, продуктов и материалов для научных экспериментов.

Изначально запуск Cargo Dragon хотели провести 25 апреля, но его неоднократно откладывали. Одной из причин задержки стала проблема с коммутационным блоком, распределяющим энергию на два из восьми каналов электропитания МКС. По этим каналам системы станции получают электроэнергию от солнечных батарей.

В числе доставленного на МКС оборудования такие приборы, как Orbiting Carbon Observatory-3 (OCO-3) и Space Test Program-Houston 6 (STP-H6). Первый установят на корпусе МКС, чтобы измерять содержание углекислого газа в атмосфере Земли. Второй предназначен для демонстрации новой технологии генерации пучков переменного рентгеновского излучения в космосе.

Сейчас в составе экипажа МКС работают россияне Олег Кононенко и Алексей Овчинин, американцы Энн Макклейн, Кристина Кох, Ник Хейг и канадец Давид Сен-Жак.

Выбор редактора
Политика
Новости

В Госдуму внесен законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям

Ведомости
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов. Об этом сообщил Володин, его слова приводит ТАСС. Согласно документу, такие семьи после рождения у них третьего или последующих детей смогут получить от государства 450 000 руб. для погашения ипотеки.

Володин уточнил, что законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета 13 мая и затем в приоритетном порядке рассмотрен на заседании Госдумы.

С инициативой выступил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в феврале. Президент предложил ввести эту меру «задним числом» – уже с 1 января 2019 г. Путин напомнил, что с 2007 г. за второго рожденного или усыновленного ребенка российская семья может получить материнский капитал в 453 000 руб. Эти средства семьи могут использовать для улучшения жилищных условий.

С учетом новой выплаты семьи смогут направить на приобретение жилья около 900 000 руб., посчитал президент. Он подчеркивал, что такая сумма составляет значительную часть от стоимости жилья в регионах.

Финансы
Новости

«Ингосстрах» предложил акционерам увеличить уставный капитал на 10 млрд рублей

Ведомости
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Совет директоров «Ингосстраха» предлагает акционерам проголосовать за увеличение уставного капитала до 27,5 млрд руб., говорится в сообщении страховой компании. В настоящее время уставный капитал страховщика составляет 17,5 млрд руб., он разделен на 2,5 млрд обыкновенных акций номинальной стоимостью 7 руб. каждая. После увеличения уставного капитала номинальная стоимость акции вырастет до 11 руб. Как отмечается на портале раскрытия информации, годовое собрание акционеров состоится 7 июня.

Совет директоров также рекомендует акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2018 г. В последний раз «Ингосстрах» выплачивал дивиденды в 2009 г. Тогда на эти цели было направлено 130 млн руб. (или 0,052 руб. на акцию).

В конце февраля «Ингосстрах» отчитался о чистой прибыли за 2018 г. Она составила 6,7 млрд руб., это на 38% меньше, чем за 2017 г. Снижение прибыли компания объяснила сокращением дохода от инвестиций на 60% до 2,6 млрд руб. с 6,6 млрд руб. По мнению гендиректора «Ингосстраха» Михаила Волкова, причины отрицательной динамики были и во влиянии санкций и общем проседании рынка.

В апреле 2018 г. минфин США расширил санкции против Олега Дерипаски и восьми компаний, которые тогда были подконтрольны бизнесмену, в том числе UC Rusal и En+. По данным отчетности «Ингосстраха» за август 2018 г., Дерипаске принадлежало около 10% страховщика.

Бизнес
Новости

Авиакомпания «Россия» приостановит рейсы на Шри-Ланку и Бали

Ведомости
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Авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», до июля приостановит полеты из Москвы в города Денпасар на острове Бали и Коломбо на Шри-Ланке, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Полеты на Шри-Ланку не будут осуществляться с 11 мая до 2 июля, на Бали – с 23 мая по 1 июля, следует из расписания на сайте «Аэрофлота».

Причины отмены рейсов не называются. По информации АТОР, это может быть связано с низкой загрузкой бортов. «Ведомости» направили запрос в авиакомпанию.

АТОР пишет со ссылкой на туристов, что авиакомпания предложила им вернуть деньги в течение месяца. Тем, кто уже улетел на Шри-Ланку и должен вернуться в мае, также предложили лететь другой авиакомпанией со стыковкой и доплатой.

Авиакомпания «Россия» начала выполнять прямые рейсы на Бали в конце октября 2018 г. Осенью прошлого года компания также получила допуск на полеты на Шри-Ланку.

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