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«Аэрофлот» отменил 46 рейсов после авиакатастрофы в «Шереметьево»

«Аэрофлот» отменил 46 рейсов, отправляющихся из «Шереметьево» и прибывающих в аэропорт 6 и 7 мая. Из них 31 рейс был запланирован 6 мая и 15 рейсов – на 7 мая. Информация об этом опубликована в Twitter авиакомпании.

Как отмечается в сообщении перевозчика, отмены связаны с ограничениями в работе аэропорта «Шереметьево». Ранее пресс-служба аэропорта сообщила, что из-за аварийной посадки самолета SSJ100 вечером 5 мая в «Шереметьево» закрыта одна из взлетно-посадочных полос.

Корреспондент «Ведомостей», который должен был 6 мая прилететь в 7.45 мск в «Шереметьево» из аэропорта «Платов» Ростова-на-Дону на самолете SSJ100, получил sms-сообщение и уведомление на электронную почту об отмене рейса. Вылет новым рейсом должен был состояться в 16:10 мск 6 мая, однако компания перенесла время вылета на 20:40 мск.

Вечером 5 мая SuperJet 100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва – Мурманск, через полчаса после взлета вернулся в аэропорт вылета – «Шереметьево». Причина – отказ электрооборудования. Пилоты посадили самолет с 73 пассажирами на борту со второй попытки. При посадке у лайнера подломились шасси, самолет носом задел взлетно-посадочную полосу, после этого начался пожар. Огонь быстро распространился на хвостовую часть самолета. Жертвами пожара на борту лайнера стал 41 человек.

Последствия крушения самолета в «Шереметьево»