ЦБ счел деловую репутацию миллиардера Бойко неудовлетворительной

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Кокорин и Мамаев выступили с последним словом в суде

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, ставшие фигурантами дела о двух драках в Москве, выступили с последним словом в Пресненском районном суде, передает «Медиазона».

Мамаев извинился перед потерпевшими, «семьей и обществом». Он подчеркнул, что желает лишь продолжить спортивную карьеру, поскольку это единственное, что он умеет делать хорошо.

Кокорин также извинился перед всеми, в частности перед семьей и командой, и констатировал, что временем, проведенным в СИЗО, он уже наказан. «Хотел бы вас чисто по-человечески попросить не ломать судьбу ребят, дать им вернуться к семье, заниматься любимым делом», – отметил футболист.

Его младший брат Кирилл Кокорин также выступил в суде, выразив сожаление о том, что подвел родителей. Он отметил, что раскаялся уже на следующий день после произошедшего и что готов ответить за то, что совершил: «Да, я раскаиваюсь. Я уже четыре раза извинился. Может, меня не хотят слышать. Я 40 книжек в СИЗО прочитал, я в жизни столько не читал, ваша честь». Кирилл Кокорин подчеркнул, что «поменялся в лучшую сторону»: «Хотелось бы выйти, посмотреть хотя бы небо синее, продолжить учиться, продолжить жить».

Еще один фигурант дела – Александр Протасовицкий подчеркнул, что уже провел семь месяцев в заключении и что прокурор предложил 17. По его мнению, для трех ударов это слишком много. Он выразил надежду на то, что наказание будет соразмерным.

Ранее 6 мая обвинение попросило суд приговорить Кокориных к 1,5 года заключения для каждого. Для Мамаева и Протасовицкого запросили по 17 месяцев заключения.

Кокорин и Мамаев были задержаны в октябре 2018 г. за участие в двух драках в центре Москвы. Футболисты обвиняются в избиении – вместе с Кириллом Кокориным и их другом Протасовицким – водителя сотрудницы «Первого канала» Виталия Соловчука, а также директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Они частично признали вину.

Как выглядят Кокорин и Мамаев после полугода в СИЗО