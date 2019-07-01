Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинет свой пост

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Кремль прокомментировал отказ грузинской певицы выступать в России

Отказавшаяся от выступлений в России певица Нино Катамадзе очень талантлива, но может многого не знать о политике; Кремль готов дать ей необходимые пояснения, заявил журналистам в понедельник, 1 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Что касается конкретных упомянутых вами представителей, она очень талантлива, но, наверное, многого не знает в плане политики. Если у нее будут вопросы, мы всегда ей будем готовы разъяснить», – сказал представитель Кремля.

Ранее грузинская певица Нино Катамадзе сообщила в Facebook, что отказывается давать концерты в России, но затем удалила этот пост.

В свою очередь российские артисты должны учитывать, что выступления в Грузии сейчас могут быть опасны, ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов: «Мы же не слышали от представителей Грузии осуждения тех молодчиков, которые пытались ворваться в парламент и напасть на народных избранников другой страны. Поэтому наши артисты должны понимать, что это может быть пока небезопасно».

Песков напомнил, что в России очень любят грузинский народ и с большим уважением к нему относятся. «В России не могут воспринимать позитивно и вообще не готовы воспринимать действия ультрас, экстремистов, националистов, тем более если те агрессивные действия направлены против наших парламентариев, и не могут воспринимать позитивно заявления представителей руководства Грузии, исполненные духа русофобства», – указал представитель Кремля. По его словам, подобные действия «не способствуют приближению нас к выходу на траекторию нормализации отношений. А что касается народа Грузии, то народ Грузии очень уважают у нас, это очень талантливый народ, мы очень ценим представителей культуры Грузии и будем их ценить дальше», – заключил Песков.

20 мая в Грузии начались протесты. Оппозиция была недовольна тем, что руководитель российской делегации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента во время заседания Межпарламентской ассамблеи православия. Это было предусмотрено протоколом, но несколько оппозиционных депутатов усмотрели в этом оскорбление страны. По требованию протестующих в отставку ушел спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. В ответ на волнения, вспыхнувшие в Грузии, президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля.