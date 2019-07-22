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Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира за 2019 г. Лидер в нем не изменился – это клуб по американскому футболу Dallas Cowboys, стоимость которого увеличилась на $200 млн и оценена в $5 млрд.

Второе место – у баскетбольной команды News York Yankees, оценка ее стоимости выросла на $900 млн до $4,6 млрд. На третьей строчке второй год подряд – испанский футбольный клуб Real Madrid: в 2018 г. его стоимость оценивалась в $4,09 млрд, а в этом году – в $4,24 млрд.

В пятерке лидеров оказались также испанский футбольный клуб Barcelona ($4,02 млрд) и американская баскетбольная команда New York Knicks ($4 млрд).

Английский футбольный клуб Manchester United, который в прошлом году занимал второе место, упал на шестую строчку. Его стоимость, по подсчетам Forbes, сократилась с $4,12 млрд до $3,81 млрд.

В рейтинге оказались и два клуба российских миллиардеров. Английский футбольный клуб Chelsea, принадлежащий Роману Абрамовичу, занял 32-е место ($2,58 млрд). Американский баскетбольный клуб Brooklyn Nets – его совладельцем является Михаил Прохоров – занял 37-ю строчку ($2,35 млрд).