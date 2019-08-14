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РБК: «Роснано» продала долю в ключевом поставщике вакцин для государства

«Роснано» вышла из капитала компании «Нанолек», пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки. Доля «Роснано» в фармацевтической компании составляла 33,33%, пакет акций за 2,35 млрд руб. полностью выкупили акционеры «Нанолека».

«Нанолек» — один из главных поставщиков вакцин для национального календаря и лекарства от ВИЧ и онкозаболеваний для государства. Компания сотрудничает с иностранными производителями Merck, Novartis, Egis, Aspen, Celltrion, Riemser и является их партнером по локализации производств в России. Источник РБК утверждает, что «Нанолек» является 100-процентной «дочкой» кипрской фирмы Nanolek Holding ltd. Такие же данные есть в «СПАРК-Интерфакс». Конечными бенефициарами «Нанолека» являются президент компании Владимир Христенко, генеральный директор Михаил Некрасов, а также Евгений Вайнштейн и Андрей Реус через две компании: Epidbiomed group limited и «Глорияинвест».

По итогам 2018 г. выручка «Нанолека» составила 6,9 млрд руб., чистая прибыль — 217 млн руб. В прошлом году фармацевтическая компания произвела 43 млн упаковок вакцин и лекарств.

Фармацевтический кластер «Роснано» насчитывает 10 предприятий, которые занимаются производством как оригинальных инновационных препаратов, так и дженериков. В проекты в отрасли здравоохранения «Роснано» за 11 лет инвестировала более 34 млрд руб. В «Нанолек» «Роснано» вложила 1,28 млрд руб., начиная с 2011 г., говорится на сайте компании.