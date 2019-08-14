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РБК: «Роснано» продала долю в ключевом поставщике вакцин для государства

Ведомости
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«Роснано» вышла из капитала компании «Нанолек», пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки. Доля «Роснано» в фармацевтической компании составляла 33,33%, пакет акций за 2,35 млрд руб. полностью выкупили акционеры «Нанолека».

«Нанолек» — один из главных поставщиков вакцин для национального календаря и лекарства от ВИЧ и онкозаболеваний для государства. Компания сотрудничает с иностранными производителями Merck, Novartis, Egis, Aspen, Celltrion, Riemser и является их партнером по локализации производств в России. Источник РБК утверждает, что «Нанолек» является 100-процентной «дочкой» кипрской фирмы Nanolek Holding ltd. Такие же данные есть в «СПАРК-Интерфакс». Конечными бенефициарами «Нанолека» являются  президент компании Владимир Христенко, генеральный директор Михаил Некрасов, а также Евгений Вайнштейн и Андрей Реус через две компании: Epidbiomed group limited и «Глорияинвест».

По итогам 2018 г. выручка «Нанолека» составила 6,9 млрд руб., чистая прибыль — 217 млн руб. В прошлом году фармацевтическая компания произвела 43 млн упаковок вакцин и лекарств.

Фармацевтический кластер «Роснано» насчитывает 10 предприятий, которые занимаются производством как оригинальных инновационных препаратов, так и дженериков. В проекты в отрасли здравоохранения «Роснано» за 11 лет инвестировала более 34 млрд руб. В «Нанолек» «Роснано» вложила 1,28 млрд руб., начиная с 2011 г., говорится на сайте компании. 

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Технологии
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Facebook нанимает подрядчиков для расшифровки голосовых сообщений пользователей

Ведомости
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Facebook расшифровывает голосовые сообщения пользователей, узнал Bloomberg. Для этого интернет-гигант нанял сотни сторонних подрядчиков. Сотрудники таких компаний на условиях анонимности рассказали Bloomberg о том, что им приходилось иметь дело с голосовыми сообщениями из соцсети, в том числе и с диалогами непристойного содержания. Одним из подрядчиков Facebook может быть компания TaskUs, выяснило издание. Сотрудникам TaskUs было запрещено публично заявлять о том, на кого они работают. При упоминании проекта им рекомендовали пользоваться кодовым словом «Призма». Facebook не сообщал пользователям о том, что третья сторона получила доступ к их голосовым сообщениям, поэтому часть партнеров соцсети сочла такую практику неэтичной.

Facebook подтвердил, что практика расшифровки сообщений существовала в компании, однако сейчас она приостановлена в связи с ситуацией, в которую попали Apple и Amazon. Обе компании ранее признались, что занимались прослушиванием голосовых сообщений и сбором личных данных своих клиентов. Apple делала это с помощью голосового помощника Siri, а Amazon — с помощью умной колонки Echo со встроенным голосовым помощником Alexa.

В Facebook подчеркнули, что расшифровка голосовых сообщений пользователей касалась лишь приложения Facebook Messenger, а компания передавала данные только тех пользователей, которые самостоятельно выбрали такую опцию. Необходимость в расшифровке голосовых сообщений в Facebook объяснили стремлением компании выяснить, правильно ли искусственный интеллект Facebook смог интерпретировать анонимные сообщения.

Летом Facebook урегулировала спор с Федеральной торговой комиссией (ФТС) США. ФТС обязала интернет-гиганта выплатить $5 млрд за передачу личных данных пользователей компании Cambridge Analytica, которая сотрудничала с предвыборным штабом Дональда Трампа и с организаторами Brexit.

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Политика
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Либертарианская партия подала заявку на шествие 25 августа

Ведомости
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Либертарианская партия подала заявку в мэрию Москвы на проведение 25 августа шествия от Страстного бульвара до проспекта Сахарова, где затем должен состояться митинг, написал в свое микроблог Twitter секретарь московского отделения партии Ярослав Конвей, приложив скан документа.

По его словам, партия решила подать заявку на акцию протеста после обсуждения с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы. Шествие должно начаться в 14.00. Информации о заявленной численности участников нет.  «Мы считаем этот маршрут максимально возможным компромиссом для нас и требуем его согласования», — объяснил выбор маршрута Конвей.

Ранее Либертарианская партия пыталась согласовать со столичной мэрией акцию в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы 3 августа. По задумке организаторов она должна была пройти на Лубянской площади, напротив здания ФСБ. Однако мэрия города согласовала другую площадку — на проспекте Сахарова. Либертарианцы направили чиновникам отказ от проведения акции в этом месте. После чиновники предложили политикам встретиться и повторно обсудить место и формат мероприятия. Для этого лидеры Либертарианской партии прибыли в здание столичного правительства на Новом Арбате. Сразу же после встречи суд арестовал одного из заявителей митинга 3 августа – Михаила Светова на 30 суток, признав его виновным в нарушении правил проведения митинга на Трубной площади 16 июля.

Выборы в Мосгордуму состоятся в единый день голосования – 8 сентября. Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что для участия в выборах зарегистрированы 233 кандидата, 57 претендентам в регистрации отказали.

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«Краснодар» Галицкого обыграл «Порту» в квалификации Лиги чемпионов

Ведомости
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Футбольный клубы «Краснодар», принадлежащий миллиардеру Сергею Галицкому, прошел португальский клуб «Порту» в квалификации Лиги чемпионов УЕФА. В ответной игре в Португалии «Краснодар» победил 3:2. Российская команда вышла следующий раунд, несмотря на поражение 0:1 в первом матче, за счет большого числа голов на чужом поле.

Российская команда все три гола забила в первом тайме. Сначала отличился голландский полузащищник Тонни Вилена, затем еще два мяча забил Магомед-Шапи Сулейманов.

Игру в России должен был показывать телеканал «Матч ТВ», однако за несколько минут до начала матча отменил трансляцию. Российский канал заявил, что португальская команда, которая владела правами на трансляцию, изменила условия договора за полтора часа до игры. Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев пояснил изданию «Спорт-Экспресс», что португальцы потребовали немедленной оплаты трансляции.

«Краснодар» впервые может сыграть в групповом этапе Лиги чемпионов. Для этого российской команде нужно пройти еще одну квалификационную стадию — за право сыграть в самом популярном клубном футбольном европейском турнире «Краснодар» сыграет с греческим «Олимпиакосом»

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Бизнес
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«Матч ТВ» объяснил внезапный отказ от трансляции матча «Порту» — «Краснодар»

Ведомости
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Телеканал «Матч ТВ» объяснил внезапный отказ от трансляции ответного матча квалификации Лиги чемпионов УЕФА между португальским футбольным клуба «Порту» с российским «Краснодаром». «Несмотря на согласование всех условий и наличие подписанного договора, за полтора часа до игры клуб «Порту» поменял условия и отказался предоставлять доступ к сигналу матча», — говорится в сообщении телеканала на его странице в Facebook.

Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев  в интервью «Спорт-экспресс» сообщил, что за полтора часа до игры клуб поменял условия, переговоры с «Порту» продолжались вплоть до начала матча. По его словам, изменение условий соглашения «Порту» российской стороне никак не объяснил, а в аналогичной ситуации оказались и португальские вещатели. Гордеев возложил вину за случившееся на президента «Порту» Жорже Нуну Пинту да Кошта: «Мы уже договорились об оплате в конце недели, подписали договор, а он затребовал немедленной оплаты».

Как отмечается в сообщении «Матч ТВ», права на трансляцию принадлежат «Порту», и вещание матча проходит исключительно в официальном клубном приложении португальского футбольного клуба. «Даже усилия в переговорах наших друзей из «Краснодара» не изменили ситуацию», — сообщил телеканал.

В первом матче в Краснодаре португальцы победили 1:0. О том, что «Матч ТВ» не покажет ответную игру, стало известно за несколько минут до ее начала. «По независящим от канала причинам трансляции матча "Порту" — "Краснодар" не состоится. Смотрите прямо сейчас мачт «Аякс» — ПАОК», — гласило сообщение в эфире «Матч ТВ».

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Политика
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На Украине суд разрешил допросить Порошенко на детекторе лжи

Ведомости
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Следователи Государственного бюро расследований Украины (ГБР) получили разрешение суда вызвать на допрос с применением детектора лжи бывшего президента Петра Порошенко, передает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову.

По ее словам, несмотря на разрешение суда, для проведения допроса также нужно получить согласие самого Порошенко. При этом допрос с применением полиграфа можно проводить только в кабинете следователя при соблюдении тайны досудебного следствия, отметила Иванова. Допрос в прямом эфире телеканала «Прямой» или любого другого, как ранее предлагал Порошенко, невозможен, сказала она.

Порошенко 12 августа явился на допрос в бюро по делу о возможном уклонении от налогов при покупке телеканала «Прямой». Бывший президент отвечал на вопросы следователя около двух часов. После беседы руководитель ведомства Роман Труба заявил, что на следующем допросе, возможно, будет применяться полиграф. В свою очередь Порошенко заявил, что не доверяет бюро и не верит в непредвзятость следствия. Бывший президент согласился на допрос с применением полиграфа, если его будут транслировать в прямом эфире телеканала «Прямой».

На Украине на сегодняшний день в отношении Порошенко расследуют 11 уголовных дел. По всем из них он является свидетелем, утверждал ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко. Сам Порошенко не раз говорил, что расследования, начатые против него после окончания президентского срока, являются «политическим преследованием».

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Бизнес
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FIFA оштрафовала «Манчестер сити» за нарушения при переходах игроков до 18 лет

Ведомости
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Международная федерация футбола (FIFA) оштрафовала английский футбольный клуб «Манчестер сити» за нарушения, связанные с переходами и регистрацией игроков, не достигших 18-летнего возраста. Об этом сообщила пресс-служба футбольной федерации.

В сообщении FIFA отмечается, что ее дисциплинарный комитет учел, что руководство футбольного клуба взяло на себя ответственность за нарушения. В результате организация наложила на клуб штраф в размере 370 000 швейцарских франков (около $380 000).

В марте в UEFA заявили, что будут требовать отстранения клуба от участия в Лиге чемпионов, а также наложения на него трансферного запрета. В феврале такой бан получил лондонский «Челси», где было обнаружено 29 случаев с нарушением регламента по переходу несовершеннолетних футболистов. Клуб не имеет права подписывать новых игроков до лета 2020 г.

В первом туре нового сезона чемпионата Англии «Манчестер сити», действующий чемпион страны, выиграл у «Вест Хэма» со счетом 5:0. Ранее команда также стала обладателем Суперкубка Англии, обыграв в серии пенальти «Ливерпуль».

Политика
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ExxonMobil может продать активы в Северном море после 50 лет работы в регионе

Ведомости
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ExxonMobil может выйти из проектов в Северном море, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. «Exxon провела ряд встреч с операторами Северного моря в течение последних нескольких недель, чтобы оценить заинтересованность в активах, продажа которых может принести до $2 млрд компании», – рассказали агентству источники. ExxonMobil не комментирует данную информацию.

Exxon Mobil ведет добычу на побережье Великобритании в Северном море на протяжении последних 50 лет. Оператором большинства проектов является Esso Exploration and Production UK – совместное предприятие ExxonMobil и Royal Dutch Shell. Компаниям принадлежит по 50% акций СП. ExxonMobil добывает в регионе около 80 000 баррелей нефти и 12,5 млн кубометров газа в день, сказано на сайте компании.

Как отмечает Reuters, ExxonMobil в большей степени интересуется новыми проектами и добычей сланцевой нефти в США, что свидетельствует об отступлении с европейского рынка. По информации агентства, потенциальными покупателями активов в Северном море могут быть такие компании, как Chrysaor или Neptune. Если переговоры с потенциальными покупателями ни к чему не приведут, то ExxonMobil выберет банк для организации процедуры продажи.

Ранее Chevron и ConocoPhillips также продали значительную часть активов в Северном море.

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Политика
Новости

МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата

Ведомости
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Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичный шаг со стороны Киева, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу российского МИДа. В ведомстве подчеркнули, что украинские спецслужбы еще в мае «устроили очередную провокацию, безосновательно объявив сотрудника генерального консульства России во Львове persona non grata».

В российском МИДе добавили, что Служба безопасности Украины (СБУ) до сих пор не сообщала об этом, вероятно, из-за «внутриполитических игр на Украине». Киев не предъявил доказательств того, что действия российского дипломата выходили за рамки его профессиональных обязанностей и нарушали закон, подчеркнул МИД России.

«В ответ на подобный недружественный и немотивированный шаг Киева российская сторона была вынуждена на основе взаимности объявить persona non grata сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге», – заявили в МИД России.

Ранее СБУ сообщила, что признала персоной нон грата и выслала из страны российского дипломата. Его имя не называлось. Спецслужба пояснила, что разоблачила в Львовской области местного жителя, который выполнял задание российских спецслужб. Он, в частности, собирал сведения об украинских политических и общественных деятелях, а также подразделениях Вооруженных сил и правоохранительных органах Украины. Собранную информацию он якобы передавал «российскому разведчику, который "работал" под дипломатическим прикрытием генконсульства России во Львове».

Бизнес
Новости

ФАС завела дело против «Кинопоиска» за недостоверную рекламу

Ведомости
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Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении сервиса «Кинопоиск» (принадлежит «Яндексу») за недостоверную рекламу, говорится в сообщении службы. В качестве заинтересованного лица к делу привлечен поисковик «Яндекс».

Поводом для претензий антимонопольной службы стала реклама «Кинопоиска», которая распространялась через поисковик и касалась бесплатного периода премиальной подписки.

В рекламном сообщении говорилось, что по премиальной подписке подписчик сервиса сможет бесплатно смотреть сериалы, в том числе «нашумевшую «Игру престолов», 30 дней, уточнили в ведомстве. Однако при переходе на сайт «Кинопоиска» информация искажалась, «обещая зрителям всего лишь семь дней удовольствия», говорится в сообщении.

За распространение недостоверной рекламы предусмотрен штраф до 500 000 руб. Рассмотрение дела назначено на 21 августа. В «Яндексе» воздержались от комментариев, уточняет «Интерфакс».

Политика
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Иностранных туристов освободят от обязанности покупать туры для посещения России

Ведомости
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МИД России предлагает серьезно смягчить правила оформления виз для иностранных туристов, желающих посетить Россию. Сообщение о разработке соответствующих поправок в закон о порядке выезда и въезда в Россию министерство во вторник опубликовало на портале проектов нормативных актов.

Согласно пояснениям министерства, поправки предполагают шестикратное увеличение разрешенного срока пребывания в России иностранных туристов на основании обыкновенной туристической визы – с одного месяца до полугода.

Кроме того, готовящиеся поправки предполагают освобождение иностранцев от необходимости пользоваться услугами турагентств при оформлении туров в Россию, для оформления визы будет достаточно забронировать гостиницу. Действующий закон вынуждает иностранных туристов покупать туры для посещения России: при оформлении обыкновенной туристической визы требуется предоставить подтверждение от российского туроператора. «Данное требование является препятствием для иностранных туристов, которые планируют посетить Россию самостоятельно, не прибегая к услугам туроператоров», – сказано в уведомлении о разработке законопроекта. Согласно отметке в уведомлении, новые правила оформления виз должны заработать с апреля 2020 г.

Российское министерство начало работать над смягчением визового режима после чемпионата мира по футболу 2018 г., когда Россию посетило огромное количество туристов. С тех пор смягчение визового режима не раз обсуждалось у президента Владимира Путина. В частности, Министерство экономики России, которое курирует этот вопрос, по словам министра Максима Орешкина, предлагало внедрить электронные визы. В апреле 2019 г. Орешкин говорил, что система электронных виз может заработать с начала 2020 г. Путин говорил, что не возражает против смягчения визового режима, но вынужден прислушиваться к мнению специалистов: «Я "за". Но [министр иностранных дел России] Лавров против», – говорил президент в сентябре 2018 г.

Политика
Новости

Памфилова сообщила о попытках за деньги обвинить ЦИК «во всех грехах»

Ведомости
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Против Центризбиркома (ЦИК) ведется целенаправленная финансируемая кампания по дискредитации, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания организации. «Я знаю, какие деньги были затрачены и кому сколько заплачено...», – приводит слова Памфиловой РБК.

Председатель ЦИК не уточнила, кто ведет эту кампанию и о какой сумме финансирования идет речь. Избирательную комиссию «уже во всех грехах обвинили и дальше будут обвинять», добавила она.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование, в котором говорилось, что внук члена ЦИК Бориса Эбзеева, Артур Эбзеев, стал владельцем квартиры в московском районе Хамовники, которая оценивается в 500 млн руб. Артур Эбзеев-младший стал владельцем недвижимости в возрасте четырех лет, уточнял ФБК. В публикации отмечалось, что мальчик не получил квартиру в дар, а купил в результате сделки купли-продажи в 2009 г.

В этот период его отец Борис Эбзеев-младший занимал должность заместителя директора Пенсионного фонда России, а дед (член ЦИК) – пост главы Карачаево-Черкесии. ФБК указывал, что в 2013 г. Артур Эбзеев продал квартиру в Хамовниках и заключил сделку с офшорной компанией Британских Виргинских островов, а также вложил «пару сотен миллионов рублей» в дом в подмосковном поселке «Горки-8» на Рублевском шоссе. Фонд Навального уточнял, что на тот момент ребенку было семь лет.

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