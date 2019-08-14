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Нефтяники попросили отсрочить госэкспертизу объектов первого класса опасности

Представители крупнейших нефтяных компаний направили в правительство письмо с просьбой продлить переходный период, который освобождает их от прохождения государственной экологической экспертизы на объектах первого класса опасности. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма. В числе подписавшихся газета называет главу «Роснефти» Игоря Сечина, «Лукойла» Вагита Алекперова, «Газпром нефти» Александра Дюкова, «Татнефти» Наиля Маганова и и. о. гендиректора «Сургутнефтегаза» Александра Буланова.

По закону «Об экологической экспертизе» проходить ее нефтяные компании должны с 2019 г. Однако им удалось добиться отсрочки до 2020 г. Теперь нефтяники попросили продлить переходный период для объектов еще на два года — до начала 2022 г. Компании напомнили, что в 2018 г. госэкспертиза коснулась 21% объектов, в 2019 г.— 34%, но 2020 г. ее должны будут пойти 100% объектов. Это может снизить добычу нефти, ускорить падение доходов бюджета и привести к необоснованным административным и финансовым затратам государства и нефтяных компаний.

Ранее аналогичную просьбу нефтяники направляли и в Минприроды, однако соответствующих поправок в российское законодательство не последовало. Сейчас законопроект уже доработан, отмечают в министерстве. Нефтяники не стали комментировать документ, направленный в правительство. Представитель вице-премьер Дмитрия Козака заявил, что не знаком с письмом, а в аппарате вице-премьера Алексея Гордеева не ответили на запрос.