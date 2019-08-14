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Чистая прибыль «Интер РАО» выросла на 25%

Чистая прибыль «Интер РАО» по МСФО в первом полугодии 2019 г. выросла на 25,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается в пресс-релизе компании. Показатель вырос с 38,3 млрд до 47,9 млрд руб.

Выручка «Интер РАО» выросла на 13% до 520,5 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 31,5% до 78,1 млрд руб.

«Интер РАО» образовано в 1997 г. как дочерняя структура РАО «ЕЭС России», отвечающая за экспорт и импорт электроэнергии. В настоящее время – энергохолдинг, деятельность которого включает производство и сбыт энергии, международный энерготрейдинг, инжиниринг и экспорт энергооборудования, управление распределительными электросетями за рубежом. Акционеры компании – «Интер РАО капитал» (29,5%), «Роснефтегаз» (27,63%), ФСК ЕЭС (8,57%), остальное в свободном обращении (34,24%).