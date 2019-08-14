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Силуэт небоскреба «Лахта центр» стал товарным знаком «Газпрома»

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«Газпром» зарегистрировал изображение «Лахта центра» – многофункционального бизнес-центра в Санкт-Петербурге – в качестве товарного знака, следует из квартальной отчетности компании. На это обратил внимание «Интерфакс». Согласно отчетности, это было сделано еще в мае.

Зарегистрированы шесть вариантов изображения: белый силуэт «Лахта центра» (вид с Васильевского острова) на синем фоне, синий силуэт на белом фоне, серый на белом, белый на сером, белый на черном и черный на белом.

«Лахта центр» расположен в Санкт-Петербурге на берегу Финского залива, его строительство началось в 2012 г. Небоскреб высотой 462 м стал самым северным в мире и вторым по высоте строением в России и Европе. Он на 88 м выше московской башни «Федерация» и уступает лишь 540-метровой Останкинской телебашне. В здании будет находиться штаб-квартира «Газпрома».

Каким будет вид из новой штаб-квартиры «Газпрома»

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Чубайс прокомментировал продажу доли «Роснано» в поставщике лекарств от ВИЧ

Ведомости
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Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал в своем Facebook продажу доли госкомпании в фармацевтическом производителе «Нанолек». Ранее РБК со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки, сообщил, что «Роснано» продала свою долю в 33,33% за 2,35 млрд руб. Ее выкупили текущие акционеры «Нанолека».

Чубайс подчеркнул, что госкомпания выполнила все свои задачи в этом проекте. Среди задач, стоявших перед «Роснано», он назвал создание современной биофармацевтической компании, строительство производственного комплекса в Кировской области, вывод компании в лидеры по производству вакцин для детей в России.

«Нанолек» – производитель вакцин в Кировской области. Компания делает вакцину международной фармацевтической компании Sanofi «Пентаксим». Кроме вакцин у «Нанолека» есть препараты для лечения ВИЧ и онкологических заболеваний. Компания сотрудничает с международными фармацевтическими гигантами, в частности с Merck, Novartis, Egis, Aspen, Celltrion, Riemser. По итогам 2018 г. ее выручка составила 6,9 млрд руб., чистая прибыль – 217 млн руб.

Источник РБК уточнял, что «Нанолек» является 100%-ной «дочкой» кипрской фирмы Nanolek Holding ltd. Такие же данные есть в «СПАРК-Интерфаксе». Конечными бенефициарами «Нанолека» являются президент компании Владимир Христенко, генеральный директор Михаил Некрасов, а также Евгений Вайнштейн и Андрей Реус через две компании: Epidbiomed group limited и «Глорияинвест».

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СМИ узнали о планах Прохорова продать Brooklyn Nets сооснователю Alibaba

Ведомости
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Российский миллиардер Михаил Прохоров до конца недели может полностью продать баскетбольный клуб Brooklyn Nets тайваньскому бизнесмену и вице-президенту Alibaba Group Джозефу Цаю. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, весь клуб обойдется Цаю в $2,35 млрд. В прошлом году бизнесмен купил у Прохорова 49% акций Brooklyn Nets за $1 млрд, а теперь выкупает оставшиеся 51% акций клуба.

Согласно условиям прошлогодней сделки, Цай получил опцион на выкуп у Прохорова в 2021 г. дополнительного пакета акций клуба с тем, чтобы стать контролирующим акционером. Домашняя арена Brooklyn Nets не являлась частью сделки, вероятно, она будет по-прежнему принадлежать Onexim Sports and Entertainment.

Впервые о планах продать акции Brooklyn Nets Прохоров заявил в апреле 2017 г. В сентябре того же года газета New York Post сообщила о планах бизнесмена продать контрольный пакет клуба в два этапа: сначала миноритарную долю, а затем, в краткосрочной перспективе, – всю команду. В качестве потенциального покупателя назывался Цай, а сумма сделки оценивалась в $2 млрд.

Американский баскетбольный клуб Brooklyn Nets, по данным Forbes, занимает 37-ю строчку в рейтинге самых дорогих спортивных клубов мира. Продажа 49% акций клуба позволила Прохорову по итогам прошлого года занять второе место в рейтинге миллиардеров с наибольшими доходами по версии Forbes.

Кто из российских миллиардеров заработал больше всех в 2018 году

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Технологии
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Акции Uber подешевели до минимума с момента IPO

Ведомости
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Котировки Uber Technologies Inc. в среду упали до минимальной отметки с момента размещения компании на Нью-Йоркской фондовой бирже в мае этого года. В 19.30 мск стоимость одной акции составляла $33,94, что на 6,89% (или $2,51) меньше стоимости к закрытию предыдущего дня.

Как отмечает Bloomberg, причинами падения котировок Uber стали публикация квартальной отчетности на прошлой неделе, а также в целом негативные настроения на рынке.

Ранее Uber отчитался о рекордном квартальном убытке. Во II квартале года он составил $5,2 млрд, следует из отчетности компании. По сравнению с предыдущим кварталом убыток вырос в пять раз. Рост потерь компания объяснила расходами, связанными с IPO: они составили $3,9 млрд. Еще почти $300 млн Uber потратил на премии водителям в связи с размещением.

Uber – международная технологическая компания, которая развивает одноименное приложение по вызову такси. Она была основана в 2009 г. В мае этого года компания привлекла более $8 млрд в ходе IPO в Нью-Йорке, объем которого стал максимальным с момента размещения бумаг китайской Alibaba в 2014 г.

Самые удивительные вещи, которые забывали пассажиры Uber

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Политика
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НАТО назвала опасным маневр российского пилота в ситуации с самолетом Шойгу

Ведомости
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В НАТО посчитали небезопасным маневр российского истребителя во время инцидента с самолетом министра обороны России Сергея Шойгу. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя североатлантического альянса.

Накануне Министерство обороны России сообщило, что истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря. Во время инцидента министр следовал в Москву из Калининграда, где он находился с рабочей поездкой. F-18С – испанский истребитель американского производства. Российским летчикам Су-27 удалось его оттеснить и не позволить подойти близко к борту Шойгу, говорилось в сообщении Минобороны.

По словам представителя НАТО, самолет Ту-214, на борту которого находился Шойгу, имел действующий план полета, идентифицировал себя и ответил воздушной диспетчерской службе. При этом сопровождавшие его два самолета Су-27 летели без плана полета, их транспондеры были отключены, и они не разговаривали с авиадиспетчерами, утверждает собеседник CNN. Поэтому истребители F-18 были подняты с базы в литовском Шауляе для оценки ситуации, объяснил он.

После того как была проведена оценка намерений российских истребителей, испанские самолеты повернули влево, чтобы вернуться в аэропорт базирования, продолжил представитель НАТО. Однако в этот момент, по его словам, один из Су-27 также повернул влево и почти пересек «небезопасным образом» курс полета одного из F-18.

Последствий этого маневра удалось избежать благодаря быстрой реакции пилота испанского истребителя, заключил собеседник CNN. Минобороны пока никак не прокомментировало эту информацию.

10 самых важных самолетов России и СССР

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Политика
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Трамп заявил о потере до $5 млрд из-за работы президентом

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп заявил, что после избрания главой государства потерял до $5 млрд, сообщает NBC News со ссылкой на заявление американского лидера. В такую сумму он оценил доходы, которые, по его мнению, упустил, отказавшись от карьеры бизнесмена в пользу президентства, а также расходы на адвокатов из-за исков против него.

«Это, возможно, стоит мне от $3 млрд до $5 млрд», – отметил американский президент. Отдельно он посетовал, что много денег уходит на адвокатов, потому что его оппоненты «каждый день» подают против него иски в суды. Трамп добавил, что его это не волнует. Он подчеркнул, что все равно будет добиваться переизбрания на пост президента.

Телеканал NBC указывает, что слова Трампа о суммах, которые он может терять из-за работы президентом, невозможно проверить. Ранее он заявлял, что его состояние превышает $10 млрд. Однако, согласно опубликованному в марте рейтингу американского Forbes, суммарная стоимость его активов – около $3,1 млрд. При этом в июне 2017 г. Bloomberg оценивал состояние Трампа в $2,9 млрд, а в 2018 г. зафиксировал его снижение на $100 млн – до $2,8 млрд.

В феврале сам Трамп говорил изданию The New York Times, что за время пребывания на посту главы государства потерял много денег, не уточняя сумму. Но заверил, что все равно любит свою работу. «Это (работа президентом) не (приносит) деньги. Это одно из самых великих убыточных занятий. К счастью, я не нуждаюсь в деньгах», – отмечал он.

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Финансы
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Доллар подорожал до максимума за последние несколько месяцев

Ведомости
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Доллар на торгах Московской биржи в среду, 14 августа, преодолел отметку в 66 руб. К 18.17 мск он подорожал на 1,11 руб. к закрытию вторника до 66,04 руб. Последний раз доллар стоил дороже 66 руб. почти три с половиной месяца назад – 3 мая этого года.

Евро в это же время стоил 73,60 руб., подорожав на 1,06 руб.

При этом Центробанк снизил официальный курс доллара на 15 августа, он установлен на уровне 65,20 руб. (-40 коп.). Курс евро также понижен на 51 коп. до 73,41 руб.

Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже в среду снижается. В 18.22 мск нефть Brent стоила $58,68 за баррель (-4,5%), нефть WTI – $54,42 за баррель (-4,9%).

Политика
Новости

Митрохин зарегистрирован кандидатом в депутаты Мосгордумы

Ведомости
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Окружная избирательная комиссия зарегистрировала члена партии «Яблоко» Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщает ТАСС. Это произошло спустя сутки после решения суда, который обязал зарегистрировать Митрохина.

Он подавал документы на регистрацию в начале июля. Он выдвигался по 43-му округу (районы Арбат, Пресненский, Хамовники). В середине июля окружная комиссия отказала ему в регистрации из-за того, что процент брака собранных им подписей составил более 10%, часть подписей были признаны недействительными. Митрохин подал жалобу на решение окружной комиссии в Мосгоризбирком. Тот удовлетворил жалобу, признав недействительными 415 подписей, а достоверными – 4525 подписей, что является основанием для регистрации, и предложил окружной комиссии пересмотреть решение. Однако она повторно отказала Митрохину, признав недействительными 489 подписей. Достоверными признали 4451 подпись, что недостаточно для регистрации, решила рабочая группа окружной комиссии.

После повторного отказа Митрохин подал иск в суд. Мосгорсуд отменил решение окружной избирательной комиссии и потребовал допустить его до выборов.

Выборы в Мосгордуму должны состояться 8 сентября. Избирательная кампания в столице сопровождается многотысячными протестами из-за действий окружных избиркомов, которые отказали в регистрации кандидатами многим оппозиционерам. Они пытались оспорить отказы в регистрации, но Мосгоризбирком не удовлетворил их жалобы. Восстановления права баллотироваться через суд добился пока только Митрохин.

Как проходил митинг на проспекте Сахарова в Москве

Политика
Новости

Мэрия согласовала проведение митинга на проспекте Сахарова 25 августа

Ведомости
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Власти Москвы согласовали проведение митинга на проспекте Академика Сахарова 25 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на первого замглавы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы Василия Олейника. Численность участников – 100 000 человек.

По его словам, в мэрию была подана заявка на проведение шествия от Пушкинской площади до проспекта Академика Сахарова с последующим митингом на проспекте. «До организаторов доведены обоснованные предложения о проведении только митинга без шествия», – сказал Олейник.

Ранее сообщалось, что Либертарианская партия подала заявку в мэрию Москвы на проведение 25 августа шествия от Страстного бульвара до проспекта Сахарова, где затем должен состояться митинг. Кроме того, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев, муниципальный депутат Эльвира Вихарева и координатор московского отделения «Открытой России» Татьяна Усманова подали в мэрию заявку о проведении шествия по проспекту Академика Сахарова 24 августа. Те же заявители в качестве альтернативного варианта предложили мэрии провести 24 августа митинг на площади Победы, также в 14.00 мск. Оба мероприятия направлены на то, чтобы потребовать равного доступа всех кандидатов к участию в выборах в Мосгордуму.

Избирательная кампания в Москве уже несколько недель сопровождается многотысячными протестами из-за действий окружных избиркомов, которые отказали в регистрации кандидатами в Мосгордуму многим оппозиционным кандидатам. Выборы должны состояться 8 сентября.

Парфенов, Face, Oxxxymiron. Кто пришел на митинг в центре МосквыФото

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Бизнес
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«Порту» переложил на «Матч ТВ» вину за срыв показа матча с «Краснодаром»

Ведомости
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Трансляция ответного матча квалификации Лиги чемпионов УЕФА между португальским футбольным клубом «Порту» и российским «Краснодаром» на территории России не состоялась по вине телеканала «Матч ТВ», заявил директор «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Мораес. Его слова приводит издание «Чемпионат».

Мораес пояснил, что «Порту», как правообладатель показа, установил за трансляцию цену в 50 000 евро. «Матч ТВ», в свою очередь, предложил 15 000 евро, на что получил от «Порту» отказ. Несмотря на это российский канал продолжил анонсировать трансляцию. «Только в понедельник мы получили согласие по поводу 50 000 евро, но при этом на протяжении переговоров всегда оговаривалось обязательное условие: дедлайн по оплате заканчивался за полтора часа до игры», – уточнил собеседник «Чемпионата». В результате «Порту» «обрезал сигнал» для российского телеканала из-за того, что не получил деньги.

Инцидент с трансляцией матча произошел накануне, 13 августа. Игру между «Порту» и «Краснодаром», принадлежащим миллиардеру Сергею Галицкому, в России должен был показывать «Матч ТВ», но за несколько минут до игры канал отменил трансляцию. «Матч ТВ» объяснил отказ от трансляции тем, что португальская команда изменила условия договора за полтора часа до игры. Креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев заявил «Спорт-экспрессу», что португальцы потребовали немедленной оплаты трансляции.

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Краснодара».

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Политика
Новости

Суд арестовал активиста за неоднократное участие в несогласованных акциях протеста

Ведомости
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Судья Пресненского районного суда Елена Абрамова постановила отправить в СИЗО до 12 октября московского активиста, члена УИК Константина Котова, обвиняемого в неоднократных нарушениях на массовых мероприятиях (ст. 212.1 УК), сообщает «Медиазона». Обвинение Котову предъявлено из-за того, что его за несколько месяцев трижды привлекали к ответственности за участие в акциях протеста, которые не были согласованы с властями.

Защита заявляла, что за обвиняемого поручились несколько человек, в том числе политик Григорий Явлинский, писательница Людмила Улицкая и писатель Виктор Шендерович.

Это первый известный случай, когда обвиняемого по этой статье арестовывают. Ранее им избирались более мягкие меры пресечения. В частности, об аресте просило следствие при избрании меры пресечения Ильдару Дадину в 2015 г., однако активиста отправили под домашний арест. В этот раз прокурор ходатайство следствия поддержал.

До сих пор Дадин остается единственным осужденным по этой статье, но и его приговор был отменен после того, как в 2017 г. Конституционный суд (КС) признал противоречащим Конституции применение ст. 212.1, указав, что к лишению свободы можно приговаривать только в том случае, если из-за действий обвиняемого публичное мероприятие утратило мирный характер или привело к причинению существенного вреда здоровью или имуществу.

Политика
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Сотрудники СК под видом правозащитников «Агоры» опрашивали задержанных

Ведомости
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Сотрудники Следственного комитета (СК) России под видом правозащитников «Агоры» опрашивали задержанных после акции протеста 10 августа. Об этом сообщили в Facebook журналистка телеканала «360» Екатерина Максимова и в Instagram маркетолог Зинаида Гилязова.

Девушки были задержаны в центре Москвы на пересечении Большой Лубянки и Сретенского бульвара, когда вместе шли на вечеринку после участия в согласованном митинге на проспекте Сахарова. Правоохранители досмотрели их сумки, нашли в одной из них свернутый плакат, после чего задержали девушек и доставили в ОВД «Котловка». По словам девушек, там им сообщили, что с ними хотят пообщаться правозащитники «Агоры», которые оказывают юридическую помощь. Они спрашивали задержанных о работе, семье и фотографировали их, утверждают Максимова и Гилязова. Позже задержанные выяснили, что это были сотрудники СК. Поздно ночью их отпустили из ОВД, составив протоколы о нарушении установленного порядка проведения митинга.

«Нас обвиняют в участии в несанкционированной акции, которой не было на этой улице вообще в этот день», – отметила Максимова. Журналистка настаивает, что они не выкрикивали никаких лозунгов и не нарушали общественный порядок. «ОВД-инфо» ранее сообщало, что после митинга в ОВД «Котловка» работали сотрудники СК. «Ведомости» не располагают подтверждением этой информации от правоохранительных органов. В свою очередь руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков написал в своем канале в Telegram, что у него нет подтверждения того, что сотрудники СК представлялись задержанным правозащитниками. «Все работающие с "Агорой" адвокаты – публичные персоны», – отметил он.

На проспекте Сахарова в Москве 10 августа прошел самый массовый за последние семь лет митинг – его посетили около 50 000 человек (данные «Белого счетчика»). Участники акции призывали освободить всех, кто был арестован на предыдущих протестных акциях, в том числе по делу о массовых беспорядках, а также допустить на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. Единственным задержанным на митинге оказался сотрудник ФБК Борис Золотаревский, призвавший со сцены «прогуляться» после акции к администрации президента. Сразу после выступления Золотаревского задержали, а 12 августа арестовали на 30 суток.

Призыву Золотаревского последовали несколько сотен человек, добравшихся до метро «Китай-город». Там их ждали правоохранители, которые жестко задерживали протестующих. По данным МВД, было задержано 136 человек, по подсчетам «ОВД-инфо» – 256.

Задержания в центре Москвы после митинга на проспекте Сахарова

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