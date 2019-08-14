Силуэт небоскреба «Лахта центр» стал товарным знаком «Газпрома»
«Газпром» зарегистрировал изображение «Лахта центра» – многофункционального бизнес-центра в Санкт-Петербурге – в качестве товарного знака, следует из квартальной отчетности компании. На это обратил внимание «Интерфакс». Согласно отчетности, это было сделано еще в мае.
Зарегистрированы шесть вариантов изображения: белый силуэт «Лахта центра» (вид с Васильевского острова) на синем фоне, синий силуэт на белом фоне, серый на белом, белый на сером, белый на черном и черный на белом.
«Лахта центр» расположен в Санкт-Петербурге на берегу Финского залива, его строительство началось в 2012 г. Небоскреб высотой 462 м стал самым северным в мире и вторым по высоте строением в России и Европе. Он на 88 м выше московской башни «Федерация» и уступает лишь 540-метровой Останкинской телебашне. В здании будет находиться штаб-квартира «Газпрома».