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Баста стал владельцем футбольного клуба «СКА Ростов-на-Дону»

Российский музыкант Василий Вакуленко (рэпер Баста) стал владельцем футбольного клуба «СКА Ростов-на-Дону». Об этом говорится в Instagram Вакуленко. В сообщении уточняется, что он покрыл долги СКА.

«Клуб не жил, а выживал. Не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба. Неизвестно, продолжил бы клуб свое существование и игру в следующем сезоне», – отмечает Вакуленко. По его словам, решение помочь СКА не было спонтанным, он готовился к этому на протяжении года.

В развитие клуба музыкант вложил около 10 млн руб. личных средств, сообщили в пресс-службе клуба. По словам Вакуленко, со следующего игрового сезона 2019/20 г. клуб поддержат дочерняя компания Корпорации «Ростех» – «РТ-капитал» (у госкорпорации есть крупное предприятие в Ростове-на-Дону – «Роствертол») и правительство Ростовской области. Вакуленко оставил за собой развитие коммуникационных направлений, а также работу со спонсорами, говорится в сообщении клуба.

Василий Вакуленко родился в Ростове-на-Дону. В сентябре он записал новый гимн футбольному клубу. «СКА Ростов-на-Дону» образован в 1937 г. Это одна из старейших футбольных команд России. Cеребряный призер чемпионата СССР 1966 г. Обладатель Кубка СССР 1981 г. Финалист Кубка первой лиги СССР 1988 г. После 13 туров клуб занимает в таблице «Юга» ПФЛ 7-е место.