Последний завод New Stream сменил собственника

Коллекторское агентство принадлежит Bodmin Group Ltd с Британских Виргинских островов. Несколько собеседников газеты связывают его с интересами Московского кредитного банка (МКБ). По их информации, структуры банка были кредиторами Марийского НПЗ. Сам завод был заложен в банк, и без его согласия не мог сменить владельца. МКБ продал «Долговой центр» еще в 2013 г., сказал «Коммерсанту» близкий к банку источник, не назвав покупателя.