Последний завод New Stream сменил собственника
Последний нефтеперерабатывающий завод New Stream Дмитрия Мазурова — Марийский НПЗ — в начале октября сменил владельца, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Это подтверждают данные ЕГРЮЛ, согласно которым 100% завода перешло к коллекторскому агентству ООО «Долговой центр».
Коллекторское агентство принадлежит Bodmin Group Ltd с Британских Виргинских островов. Несколько собеседников газеты связывают его с интересами Московского кредитного банка (МКБ). По их информации, структуры банка были кредиторами Марийского НПЗ. Сам завод был заложен в банк, и без его согласия не мог сменить владельца. МКБ продал «Долговой центр» еще в 2013 г., сказал «Коммерсанту» близкий к банку источник, не назвав покупателя.
Марийский НПЗ был построен в 1998 г. в Оршанском районе республики Марий Эл. Мощность его переработки составляет более 1,6 млн т нефти в год с возможностью выпуска более 10 видов нефтепродуктов. New Stream в 2014 г. по просьбе ВТБ взяла Марийский НПЗ на управление, а через два года купила.
До мая New Stream принадлежал еще один завод — Антипинский НПЗ. После получения Сбербанком контроля над ним он был продан совместному предприятию банка и азербайджанской Socar. Мазурова задержали, ему предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.