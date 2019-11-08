Adidas прокомментировал скандал из-за новой формы сборной России по футболу
Концерн Adidas прокомментировал конфликт с Российским футбольным союзом (РФС) из-за новой формы сборной России. Представитель Adidas заявил Deutsche Welle, что компания надеется найти компромисс и урегулировать конфликт с РФС. «Мы разрабатываем дизайн новых футболок принципиально в тесном контакте с партнерскими футбольными союзами», – сказал представитель.
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Вчера @adidasrussia презентовали новую форму сборной России! Был представлен домашний комплект игровой формы, в котором наши парни сыграют уже в ближайшем матче в Санкт-Петербурге. Форму представили игроки сборной , а также герои концептуального ролика от @adidasrussia #откраядокрая #НашиПарни
Новую форму сборной России представили 7 ноября. Предполагалось, что в ней команда сыграет на чемпионате Европы в следующем году. Однако, по данным «Коммерсанта», у РФС возникли претензии к дизайну и качеству материалов. Например, на рукавах формы цветовые элементы напоминают флаг Сербии, а не России. 12 ноября представитель РФС сообщил, что в двух оставшихся матчах отборочного раунда российская сборная продолжит играть в старой форме.
Как пояснила пресс-служба Adidas агентству «Москва», расположение цветов – не вполне ошибка. Они выстраиваются в флаг России «при поднятых вверх руках футболистов и болельщиков, торжествующих в момент забитого гола». В Adidas признали, что бело-сине-красный триколор присутствует во флагах многих государств. В компании добавили, что в зависимости от того, как повернуть руку, триколор может выглядеть и как флаг Франции, Сербии или Голландии. «Наша форма создана для побед, и надеемся, что это станет мотивацией для игроков российской сборной», – отметили в пресс-службе.
Adidas – официальный экипировщик российских национальных футбольных команд, контракт с этим концерном истекает только в 2022 г. По данным «Коммерсанта», немецкая компания ежегодно выплачивает РФС и оказывает услуги на 5–7 млн евро.
Adidas также производит форму для сборной Германии, компания в том же стиле обыграла национальные цвета этой команды. Но на рукавах футболок сборной Германии цвета флага расположены правильно.