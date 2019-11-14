В «Пятерочках» появятся многоразовые мешки для овощей и фруктов
Сеть «Пятерочка» (входит в X5 Retail Group) запустила пилотный проект по продаже многоразовых мешков для фруктов и овощей, говорится в сообщении компании во «В контакте».
В нем отмечается, что мешки появятся до конца ноября во всех магазинах сети в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Они изготовлены «из прочного нейлона, сертифицированного для контакта с продуктами питания», легко стираются, быстро сохнут и выдерживают вес до 3 кг.
Цена одной штуки – 35,99 руб. С 26 ноября при покупке мешка покупателям будут начисляться двойные баллы на карту лояльности «Выручай-карта» за все последующие покупки фруктов и овощей. Эта акция продлится до 26 декабря.
Цель проекта – «стимулирование покупателей <...> к использованию многоразовых мешков для взвешивания и хранения фруктов, овощей и орехов в качестве альтернативы одноразовым пакетам», подчеркивает ритейлер.
В 2017 г. сеть гипермаркетов «Ашан» отказалась от пластиковых пакетов на кассах. Она стала продавать экопакеты, которые на 40% состоят из переработанных материалов, а также бумажные пакеты и сумки многоразового использования.