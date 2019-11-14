В «Пятерочках» появятся многоразовые мешки для овощей и фруктов

В нем отмечается, что мешки появятся до конца ноября во всех магазинах сети в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Они изготовлены «из прочного нейлона, сертифицированного для контакта с продуктами питания», легко стираются, быстро сохнут и выдерживают вес до 3 кг.