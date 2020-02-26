Энергоснабжению Баимского ГОКа на Чукотке предложили три альтернативы

Баимский ГОК планирует добывать 148 тыс. тонн меди (476 тысяч тонн медного концентрата) и 276,5 тыс. унций золота в год. В первые десять лет выпуск должен составить 250 тыс. тонн меди в год и 400 тыс. унций золота в год. Ресурсы Баимской площади — 9,5 млн тонн меди и 16,5 млн унций золота со средним содержанием 0,23 грамма на тонну. Это одно из крупнейших в мире неосвоенных медных месторождений. Инвестиции в проект оцениваются в 360 млрд рублей ($5,5 млрд). KAZ Minerals приобрела Горнодобывающую компанию «Баимская» в 2018 г. у Романа Абрамовича, Александра Абрамова и его партнеров за $900 млн.