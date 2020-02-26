Энергоснабжению Баимского ГОКа на Чукотке предложили три альтернативы
Для строительства и работы ГОКа на Баимском месторождении меди и золота (лицензия принадлежит казахстанской KAZ Minerals) потребуется 250 МВт энергомощности новой генерации. НОВАТЭК предлагает установить в одном из портов на Чаунской губе плавучую электростанцию на сжиженном природном газе (СПГ) мощностью 356 МВт с парогазовыми энергоблоками. «Росатом» планирует строительство трехблочной атомной станции мощностью 342 МВт на базе реактора «Ритм-200», который сейчас ставят на новые атомные ледоколы ЛК-60. Электрическая мощность реакторной установки — 57 МВт, тепловая — 165 МВт. «РусГидро» предполагает возобновить работу Аркагалинской ГРЭС (224 МВт) и построить в Магадане дизельную ТЭС в качестве резерва гидрогенерации. Еще один вариант энергоснабжения — переброска на Баимский ГОК 11 мобильных ГТЭС (мощностью по 22,5 МВт), которые находятся в Крыму.
Собеседники газеты сообщили, что по итогам совещания Минэнерго и Минвостокразвития поддержали концепцию НОВАТЭКа. Следующее совещание пройдет на уровне вице-премьеров Юрия Трутнева и Юрия Борисова на этой неделе. На нем выберут окончательную схему энергоснабжения. По данным издания, вместе со строительством ЛЭП проект НОВАТЭКа обойдется в 87 млрд руб., «Росатома» — около 200 млрд, «Русгидро» — 96 млрд руб. Предполагается, что «РусГидро», «Росатом» и НОВАТЭК будут финансировать строительство из собственных средств
Баимский ГОК планирует добывать 148 тыс. тонн меди (476 тысяч тонн медного концентрата) и 276,5 тыс. унций золота в год. В первые десять лет выпуск должен составить 250 тыс. тонн меди в год и 400 тыс. унций золота в год. Ресурсы Баимской площади — 9,5 млн тонн меди и 16,5 млн унций золота со средним содержанием 0,23 грамма на тонну. Это одно из крупнейших в мире неосвоенных медных месторождений. Инвестиции в проект оцениваются в 360 млрд рублей ($5,5 млрд). KAZ Minerals приобрела Горнодобывающую компанию «Баимская» в 2018 г. у Романа Абрамовича, Александра Абрамова и его партнеров за $900 млн.