Сеть магазинов подарков «Красный куб» отрицает уход с рынка
В компании пояснили, что в январе 2020 г. ритейлер принял решение закрыть франчайзинговую часть из-за «невыполнения финансовых обязательств рядом партнеров», которых компания кредитовала долгое время. Партнерам было разослано письмо о прекращении сотрудничества, которое и попало в СМИ, рассказал собеседник агентства.
Компания «Красный куб» основана в 1996 г. В 2007 г. она насчитывала 200 торговых точек, сейчас их 16: девять в Москве и семь в других городах России. По данным ЕГРЮЛ, в марте 2019 г. бывший основной владелец компании Ирина Пивень передала свои 76% Александру Кирееву, который ранее владел 24% в связанном с сетью ООО «Торговые инновации».