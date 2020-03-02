Сеть магазинов подарков «Красный куб» отрицает уход с рынка

Компания «Красный куб» основана в 1996 г. В 2007 г. она насчитывала 200 торговых точек, сейчас их 16: девять в Москве и семь в других городах России. По данным ЕГРЮЛ, в марте 2019 г. бывший основной владелец компании Ирина Пивень передала свои 76% Александру Кирееву, который ранее владел 24% в связанном с сетью ООО «Торговые инновации».