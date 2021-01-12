Посещаемость ТЦ в Москве в новогодние праздники упала на четверть
Трафик торговых центров Москвы за первые 10 дней января сократился на 24,6% по сравнению с 1-8 января 2020 г. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование консалтинговой компании Watcom Group. Показатель Shopping Index отражает число посетителей на 1 тыс. кв. м. В Санкт-Петербурге, по данным аналитиков, показатель сократился на 26,9% год к году.
«Падение Shopping Index в период каникул примерно соответствует среднему за декабрь, когда в Москве показатель был меньше аналогичного значения прошлого года на 24,4%, а в Санкт-Петербурге — 30,3%. В ноябре аналогичные значения оценивались в 26,8% и 27,1% соответственно», — говорится в материале газеты.
По данным издания, в новогодние праздники снизился и оборот предприятий общественного питания. В МКБ указывают, что выручка ресторанов за прошедшие праздники сократилась на 49% год к году, предприятий быстрого питания — на 10%. Обувные магазины, по данным банка, потеряли 16% выручки, сети товаров для дома — 21%, продавцы женской одежды — 27%.