Посещаемость ТЦ в Москве в новогодние праздники упала на четверть

Трафик торговых центров Москвы за первые 10 дней января сократился на 24,6% по сравнению с 1-8 января 2020 г. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование консалтинговой компании Watcom Group. Показатель Shopping Index отражает число посетителей на 1 тыс. кв. м. В Санкт-Петербурге, по данным аналитиков, показатель сократился на 26,9% год к году.