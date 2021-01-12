«Коммерсантъ»: полиция прекратила уголовное дело против бизнесмена из списка Титова

Локтионов был вице-президентом «Роснефти» с 1998 по 2004 г., а затем несколько лет оставался советником президента корпорации, развивая собственный бизнес. С 2011 г. предприниматель жил в Великобритании. Первое дело в отношении него было возбуждено в 2010 г. из-за спора бенефициаров вокруг компании «Нафтатранс». Спустя пять лет Локтионов стал фигурантом второго дела – его заподозрили в хищении средств у девелопера Дмитрия Гаркуши.