«Коммерсантъ»: полиция прекратила уголовное дело против бизнесмена из списка Титова
Следователи московской полиции прекратили уголовное дело против фигуранта «лондонского списка» бизнес-омбудсмена Бориса Титова Анатолия Локтионова после десяти лет расследования. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Следователи по итогам расследования о многомиллионных хищениях не нашли самого события преступления.
Адвокат Локтионова Вячеслав Новожилов сообщил изданию, что данное решение следствие приняло еще 24 декабря прошлого года. «Соответствующее постановление вынесено в связи с отсутствием события преступления сразу по двум эпизодам обвинения в мошенничестве в особо крупном размере»,— сказал изданию адвокат.
Локтионов был вице-президентом «Роснефти» с 1998 по 2004 г., а затем несколько лет оставался советником президента корпорации, развивая собственный бизнес. С 2011 г. предприниматель жил в Великобритании. Первое дело в отношении него было возбуждено в 2010 г. из-за спора бенефициаров вокруг компании «Нафтатранс». Спустя пять лет Локтионов стал фигурантом второго дела – его заподозрили в хищении средств у девелопера Дмитрия Гаркуши.
Локтионов осенью 2018 г. вернулся в Россию из Великобритании в качестве фигуранта так называемого лондонского списка, составленного бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Это список бизнесменов, которые скрывались от российского правосудия в Великобритании и согласились вернуться под гарантии освобождения от уголовного преследования. Согласно договоренностям, Локтионова в «Шереметьево» встретили сотрудники правоохранительных органов и после краткой беседы отпустили под обязательство о явке.
Спустя десять месяцев после возвращения бизнесмена в Россию все обвинения с него сняли. Однако в октябре прошлого года Локтионова пригласил к себе следователь и сообщил, что ситуация поменялась и дело в отношении него возобновляется. В апреле 2020 г. Тверской суд Москвы разрешил прокуратуре возобновить дело о мошенничестве в отношении бывшего вице-президента «Роснефти» Анатолия Локтионова, сообщал РБК со ссылкой на судебное постановление. Мосгорсуд утвердил это решение, отклонив апелляцию обвиняемого.