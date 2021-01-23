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Мишустин расширил программу льготного кредитования предприятий ОПК

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о распространении программы льготного кредитования на «дочек» оборонно-промышленных предприятий, сообщается на сайте правительства.

«Дочки» оборонно-промышленных предприятий смогут получать кредиты по сниженной ставке на выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения», — говорится в сообщении.

Предоставлять займы дочерним компаниям будут корпорация развития ВЭБ.РФ и еще ряд российских банков. При обращении в ВЭБ.РФ минимальный размер займа для компаний, планирующих проекты с бюджетом от 1 млрд руб., составит 500 млн руб., ставка – от 5% годовых. При этом другие банки смогут самостоятельно устанавливать условия кредитования, подчеркнули в правительстве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных