Мишустин расширил программу льготного кредитования предприятий ОПК

Предоставлять займы дочерним компаниям будут корпорация развития ВЭБ.РФ и еще ряд российских банков. При обращении в ВЭБ.РФ минимальный размер займа для компаний, планирующих проекты с бюджетом от 1 млрд руб., составит 500 млн руб., ставка – от 5% годовых. При этом другие банки смогут самостоятельно устанавливать условия кредитования, подчеркнули в правительстве.