Мишустин расширил программу льготного кредитования предприятий ОПК
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о распространении программы льготного кредитования на «дочек» оборонно-промышленных предприятий, сообщается на сайте правительства.
«Дочки» оборонно-промышленных предприятий смогут получать кредиты по сниженной ставке на выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения», — говорится в сообщении.
Предоставлять займы дочерним компаниям будут корпорация развития ВЭБ.РФ и еще ряд российских банков. При обращении в ВЭБ.РФ минимальный размер займа для компаний, планирующих проекты с бюджетом от 1 млрд руб., составит 500 млн руб., ставка – от 5% годовых. При этом другие банки смогут самостоятельно устанавливать условия кредитования, подчеркнули в правительстве.