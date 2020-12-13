Гособоронзаказ будут выполнять в долг

В течение трех ближайших лет значительная часть средств для выполнения оборонной промышленностью заданий гособоронзаказа – не менее 360 млрд руб. – будет привлечена у банков. Главным кредитором оборонно-промышленного комплекса (ОПК) станет Промсвязьбанк. Это второй в постсоветской истории случай, когда государство из-за нехватки средств в текущем бюджете прибегает к такой схеме финансирования расходов на вооружения.