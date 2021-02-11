«Коммерсантъ» узнал о проблемах у ритейлеров с поставками в Россию бананов
Торговые сети в России испытывают трудности с закупкой бананов, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на розничном рынке продуктов. Оптовые цены на фрукт выросли почти на 40% из-за неурожая бананов в Эквадоре, высокого спроса и задержек с поставками.
Собеседник издания рассказал, что оптовые цены на бананы за год выросли с 60 до примерно 82 руб. за кг. Источник сообщил, что импортеры не могут обеспечить поставки бананов в розничные магазины. Источник издания в одном из импортеров фруктов подтвердил, что такая проблема существует. Он рассказал, что в 2020 году в Эквадоре, который является основным экспортером бананов, снизился урожай из-за неблагоприятной погоды и активности вулкана Сангай, который повредил плантации.
Источник «Коммерсанта» в федеральной сети подтвердил нехватку бананов на рынке и рост оптовых цен. По его мнению, ситуация улучшится в течение нескольких недель. Во «Вкусвилле» рассказали о нехватке товара. В компании отметили, что сложности с поставками могут сохраниться до апреля. В сети магазинов «Верный» добавили, что на стоимость бананов влияют задержки поставок. В порту Санкт-Петербурга несколько судов с фруктами не могут встать на разгрузку, что привело к дефициту бананов в магазинах. Представители Auchan и X5 Retail Group, который управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», не увидели проблем с поставками.
Статистика импорта за 2021 год пока не доступна, отметило издание. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в четвертом квартале прошлого года импорт бананов снизился примерно на 3,6% в годовом выражении, до 391,2 тыс. т. В денежном выражении импорт уменьшился на 5,1%, до $285,69 млн. В числе экспортеров, помимо Эквадора, были Гватемала, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Никарагуа и Филлиппины.