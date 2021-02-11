«Коммерсантъ» узнал о проблемах у ритейлеров с поставками в Россию бананов

Источник «Коммерсанта» в федеральной сети подтвердил нехватку бананов на рынке и рост оптовых цен. По его мнению, ситуация улучшится в течение нескольких недель. Во «Вкусвилле» рассказали о нехватке товара. В компании отметили, что сложности с поставками могут сохраниться до апреля. В сети магазинов «Верный» добавили, что на стоимость бананов влияют задержки поставок. В порту Санкт-Петербурга несколько судов с фруктами не могут встать на разгрузку, что привело к дефициту бананов в магазинах. Представители Auchan и X5 Retail Group, который управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», не увидели проблем с поставками.