Основанный россиянином конкурент Tinder привлек $2,15 млрд в ходе IPO
Основанный российским бизнесменом Андреем Андреевым сервис для знакомств Bumble привлек $2,15 млрд в ходе IPO на бирже Nasdaq и получил оценку в более чем $8 млрд, сообщает Bloomberg.
Это больше, чем компания планировала изначально. Bumble собиралась разместить 45 млн акций по цене от $28 до $30 за штуку и таким образом привлечь $1,8 млрд. Однако накануне выхода на IPO компания оценила свои акции в $37-39 за штуку и объявила, что разместит 50 млн своих бумаг. В итоге цена акции выросла до $43 и Bumble привлекла $2,15 млрд.
Сервис для знакомств оценили в итоге в $8,2 млрд. В 2019 г., после приобретения его контрольного пакета инвестиционной компанией Blackstone Group, Bumble оценивался в $3 млрд. О намерении выйти на биржу Bumble сообщил в середине января 2021 г.
Bumble был основан в 2014 г., одним из его учредителей стал создатель сервиса знакомств Badoo, российский миллиардер Андрей Андреев. По состоянию на третий квартал 2020 г. аудитория Bumble составляла 42 млн активных пользователей в месяц и 2,4 млн платных подписок. Для сравнения, у Tinder к началу 2021 г. было 57 млн активных пользователей в месяц и 5,9 млн платных подписок. У Badoo насчитывается 28,4 млн активных пользователей в месяц.