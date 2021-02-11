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Основанный россиянином конкурент Tinder привлек $2,15 млрд в ходе IPO

Ведомости

Основанный российским бизнесменом Андреем Андреевым сервис для знакомств Bumble привлек $2,15 млрд в ходе IPO на бирже Nasdaq и получил оценку в более чем $8 млрд, сообщает Bloomberg.

Это больше, чем компания планировала изначально. Bumble собиралась разместить 45 млн акций по цене от $28 до $30 за штуку и таким образом привлечь $1,8 млрд. Однако накануне выхода на IPO компания оценила свои акции в $37-39 за штуку и объявила, что разместит 50 млн своих бумаг. В итоге цена акции выросла до $43 и Bumble привлекла $2,15 млрд.

Сервис для знакомств оценили в итоге в $8,2 млрд. В 2019 г., после приобретения его контрольного пакета инвестиционной компанией Blackstone Group, Bumble оценивался в $3 млрд. О намерении выйти на биржу Bumble сообщил в середине января 2021 г.

Bumble был основан в 2014 г., одним из его учредителей стал создатель сервиса знакомств Badoo, российский миллиардер Андрей Андреев. По состоянию на третий квартал 2020 г. аудитория Bumble составляла 42 млн активных пользователей в месяц и 2,4 млн платных подписок. Для сравнения, у Tinder к началу 2021 г. было 57 млн активных пользователей в месяц и 5,9 млн платных подписок. У Badoo насчитывается 28,4 млн активных пользователей в месяц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных