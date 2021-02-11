Основанный россиянином конкурент Tinder привлек $2,15 млрд в ходе IPO

Bumble был основан в 2014 г., одним из его учредителей стал создатель сервиса знакомств Badoo, российский миллиардер Андрей Андреев. По состоянию на третий квартал 2020 г. аудитория Bumble составляла 42 млн активных пользователей в месяц и 2,4 млн платных подписок. Для сравнения, у Tinder к началу 2021 г. было 57 млн активных пользователей в месяц и 5,9 млн платных подписок. У Badoo насчитывается 28,4 млн активных пользователей в месяц.