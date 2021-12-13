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Pfizer купит разработчика препаратов для лечения аутоиммунных заболеваний за $6,7 млрд

Ведомости

Американская фармацевтическая компания Pfizer покупает Arena Pharmaceuticals, которая занимается разработкой препаратов для лечения аутоиммунных заболеваний, сообщается в совместном пресс-релизе. 

Сумма сделки составляет $6,7 млрд, она одобрена директорами обеих компаний. Pfizer профинансирует сделку за счет собственных ресурсов. Компания заплатит $100 за акцию Arena. В пресс-релизе отмечено, что приобретение Arena дополнит уже существующие возможности Pfizer по разработке препаратов для лечения воспалительных и аутоиммунных заболеваний.

В портфель Arena входит широкий круг препаратов для лечения гастроэнтерологических, дерматологических, кардиологических и других заболеваний. В данный момент все лекарства находятся на стадии разработки, уточняется в пресс-релизе. После оглашения информации о сделке стоимость бумаг Arena выросла на 92% до $95,93, свидетельствуют данные торгов NASDAQ.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил о том, что во всем мире вырос спрос на препараты от аутоиммунных заболеваний для лечения COVID-19, что привело к снижению доступности этих лекарств для пациентов с ревматоидным артритом. К примеру, с января по октябрь 2021 г. спрос на разработанный Pfizer препарат «яквинус» на основе тофацитиниба вырос на 165%. Стоимость одной упаковки составляет 49 000 руб. Представители Европейской антиревматической лиги (EULAR) ранее указывали на необходимость разумного распределения лекарств между пациентами с ревматоидным артритом и с COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных