Pfizer купит разработчика препаратов для лечения аутоиммунных заболеваний за $6,7 млрд

Ранее «Коммерсантъ» сообщил о том, что во всем мире вырос спрос на препараты от аутоиммунных заболеваний для лечения COVID-19, что привело к снижению доступности этих лекарств для пациентов с ревматоидным артритом. К примеру, с января по октябрь 2021 г. спрос на разработанный Pfizer препарат «яквинус» на основе тофацитиниба вырос на 165%. Стоимость одной упаковки составляет 49 000 руб. Представители Европейской антиревматической лиги (EULAR) ранее указывали на необходимость разумного распределения лекарств между пациентами с ревматоидным артритом и с COVID-19.