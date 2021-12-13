Pfizer купит разработчика препаратов для лечения аутоиммунных заболеваний за $6,7 млрд
Американская фармацевтическая компания Pfizer покупает Arena Pharmaceuticals, которая занимается разработкой препаратов для лечения аутоиммунных заболеваний, сообщается в совместном пресс-релизе.
Сумма сделки составляет $6,7 млрд, она одобрена директорами обеих компаний. Pfizer профинансирует сделку за счет собственных ресурсов. Компания заплатит $100 за акцию Arena. В пресс-релизе отмечено, что приобретение Arena дополнит уже существующие возможности Pfizer по разработке препаратов для лечения воспалительных и аутоиммунных заболеваний.
В портфель Arena входит широкий круг препаратов для лечения гастроэнтерологических, дерматологических, кардиологических и других заболеваний. В данный момент все лекарства находятся на стадии разработки, уточняется в пресс-релизе. После оглашения информации о сделке стоимость бумаг Arena выросла на 92% до $95,93, свидетельствуют данные торгов NASDAQ.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил о том, что во всем мире вырос спрос на препараты от аутоиммунных заболеваний для лечения COVID-19, что привело к снижению доступности этих лекарств для пациентов с ревматоидным артритом. К примеру, с января по октябрь 2021 г. спрос на разработанный Pfizer препарат «яквинус» на основе тофацитиниба вырос на 165%. Стоимость одной упаковки составляет 49 000 руб. Представители Европейской антиревматической лиги (EULAR) ранее указывали на необходимость разумного распределения лекарств между пациентами с ревматоидным артритом и с COVID-19.