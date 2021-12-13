Иностранный бизнес раскритиковал закон о проверке на ВИЧ и наркотики для экспатов

Закон, о котором идет речь, был принят Госдумой в июне 2021 г. Он вносит поправки в законы »О правовом положении иностранных граждан в РФ» и «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ» и вступает в силу 29 декабря 2021 г. «Принятие законопроекта повысит уровень санитарно-эпидемиологической безопасности, будет способствовать раскрываемости преступлений, существенно затруднит возможность сокрытия действительных персональных данных иностранными гражданами, в том числе членами международных террористических и иных преступных организаций, а также станет одним из элементов укрепления национальной безопасности Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.