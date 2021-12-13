Иностранный бизнес раскритиковал закон о проверке на ВИЧ и наркотики для экспатов
Десять международных организаций и бизнес-ассоциаций, в числе которых Торговая палата США и Ассоциация европейского бизнеса, раскритиковали закон, согласно которому иностранные специалисты, работающие в России, должны регулярно проходить тестирование на наркотики, ВИЧ и другие инфекционные заболевания. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующее письмо, которое было направлено в правительство России.
Организации призвали освободить от данных обязанностей иностранных высококвалифицированных специалистов и работников с видом на жительство в России.
«Ни один закон не вызвал такой огромной волны непонимания, разочарования и возмущения среди тысяч иностранных менеджеров», — сказал агентству председатель Немецко-российской торговой палаты Маттиас Шепп. По его словам, «есть опасность, что Россия потеряет свою привлекательность как место работы для многих иностранных менеджеров».
Закон, о котором идет речь, был принят Госдумой в июне 2021 г. Он вносит поправки в законы »О правовом положении иностранных граждан в РФ» и «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ» и вступает в силу 29 декабря 2021 г. «Принятие законопроекта повысит уровень санитарно-эпидемиологической безопасности, будет способствовать раскрываемости преступлений, существенно затруднит возможность сокрытия действительных персональных данных иностранными гражданами, в том числе членами международных террористических и иных преступных организаций, а также станет одним из элементов укрепления национальной безопасности Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Согласно новому закону, практически все иностранцы, проживающие в России, должны будут ежеквартально проходить рентгенологическое обследование и сдавать анализы крови и мочи на наличие заболеваний, включая проказу, туберкулез, сифилис и ВИЧ/СПИД. Помимо новых требований о предоставлении отпечатков пальцев и биометрических фотографий в течение 30 дней с момента въезда в Россию будут проводиться осмотры наркологов, психиатров и инфекционистов.
«Россия должна упростить правила и отказаться от проверки для иностранцев, перечисленных в качестве высококвалифицированных специалистов, а также тех, кто имеет вид на жительство», — цитирует агентство письмо.
Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что поднимет этот вопрос перед соответствующими медицинскими и регулирующими органами на ежегодной встрече с европейским бизнес-лобби, пишет агентство со ссылкой на источники. Представитель министерства сообщил Bloomberg, что Минэкономики находится «в постоянном диалоге с санитарными властями, пытаясь найти баланс между ограничительными мерами и интересами бизнеса».