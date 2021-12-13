Harley Davidson запланировала IPO подразделения по производству электромотоциклов

В рамках сделки по слиянию со SPAC LiveWire получит $400 млн, а Harley Davidson и тайваньский производитель скутеров, мотоциклов и квадроциклов KYMCO внесут еще по $100 млн в качестве инвестиций в акционерный капитал компании. Полученные средства стартап направит на разработку новых продуктов, развитие производства и выход на другие рынки мира, отмечается в сообщении.