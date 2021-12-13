Газета
Бизнес

Harley Davidson запланировала IPO подразделения по производству электромотоциклов

Ведомости

Дочерняя структура Harley Davidson по производству электромотоциклов LiveWire планирует провести IPO путем слияния со SPAC AEA-Bridges Impact Corp., говорится в сообщении компании. Ожидается, что размещение произойдет на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) во второй половине 2022 г. 

В рамках сделки по слиянию со SPAC LiveWire получит $400 млн, а Harley Davidson и тайваньский производитель скутеров, мотоциклов и квадроциклов KYMCO внесут еще по $100 млн в качестве инвестиций в акционерный капитал компании. Полученные средства стартап направит на разработку новых продуктов, развитие производства и выход на другие рынки мира, отмечается в сообщении.

В результате сделки доля Hatley Davidson в подразделении снизится до 74%, еще 17% будут принадлежать AEA-Bridges Impact Corp.

Акционеры ожидают, что компания перед размещением будет оценена в $1,77 млрд, а уже после IPO ее стоимость превысит $2,3 млрд.  

LiveWire была создана Harley Davidson в 2019 г., выпуск электромотоциклов компания начала в мае 2021 г. На данный момент основные рынки сбыта электромотоциклов — Северная Америка и Европа. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных