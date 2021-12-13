Harley Davidson запланировала IPO подразделения по производству электромотоциклов
Дочерняя структура Harley Davidson по производству электромотоциклов LiveWire планирует провести IPO путем слияния со SPAC AEA-Bridges Impact Corp., говорится в сообщении компании. Ожидается, что размещение произойдет на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) во второй половине 2022 г.
В рамках сделки по слиянию со SPAC LiveWire получит $400 млн, а Harley Davidson и тайваньский производитель скутеров, мотоциклов и квадроциклов KYMCO внесут еще по $100 млн в качестве инвестиций в акционерный капитал компании. Полученные средства стартап направит на разработку новых продуктов, развитие производства и выход на другие рынки мира, отмечается в сообщении.
В результате сделки доля Hatley Davidson в подразделении снизится до 74%, еще 17% будут принадлежать AEA-Bridges Impact Corp.
Акционеры ожидают, что компания перед размещением будет оценена в $1,77 млрд, а уже после IPO ее стоимость превысит $2,3 млрд.
LiveWire была создана Harley Davidson в 2019 г., выпуск электромотоциклов компания начала в мае 2021 г. На данный момент основные рынки сбыта электромотоциклов — Северная Америка и Европа.