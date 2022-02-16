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Бизнес

Производители детского пюре предупредили о возможном росте цен

Ведомости

Производители предложили исключить детское пюре из эксперимента по маркировке консервов, так как на фоне роста стоимости упаковки, грузоперевозки и себестоимости товара маркировка может привести к росту цены на продукцию еще на 10%, сообщили «Известия» со ссылкой на письмо ассоциации «Русбренд» в Минэкономразвития. Минпромторг планирует провести эксперимент с 1 мая 2022 г. по 28 февраля 2023 г.

«Русбренд» отметил, что детское питание относится к социально значимым товарам первой необходимости. На фоне роста расходов на сырье, упаковку и транспортировку и сокращения реальных располагаемых доходов граждан производителям будет сложно сдерживать стоимость продукции. По оценке ассоциации, внедрение маркировки может привести к росту цен минимум на 10%.

В письме говорится, что в сегменте детского питания 25-30% приходится на импортную продукцию. Для зарубежных товаров разработчик предложил более дорогостоящие технические решения, что, по мнению ассоциации, создает высокий риск дефицита детского питания в магазинах.

В Минпромторге изданию сообщили, что в ходе эксперимента производители смогут ознакомиться с принципами работы в информационной системе и подобрать для себя оптимальные интеграционные решения и способы идентификации товаров. Оценить расходы на маркировку объективно можно будет только во время эксперимента, а на стоимость продукции могут влиять несколько факторов: подорожание упаковки, электроэнергии, топлива, логистических услуг, отметили в министерстве. Компании, которые будут участвовать в эксперименте, смогут взять льготные займы для покупки оборудования для маркировки, добавили в Минпромторге.

В Минсельхозе сообщили, что в 2021 г. цены на детское питание были стабильными и росли ниже инфляции. Министерство отметило, что производители детского питания могут взять льготные инвестиционные краткосрочные кредиты. В Минэкономразвития не ответили на запрос издания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных