Производители детского пюре предупредили о возможном росте цен

В Минпромторге изданию сообщили, что в ходе эксперимента производители смогут ознакомиться с принципами работы в информационной системе и подобрать для себя оптимальные интеграционные решения и способы идентификации товаров. Оценить расходы на маркировку объективно можно будет только во время эксперимента, а на стоимость продукции могут влиять несколько факторов: подорожание упаковки, электроэнергии, топлива, логистических услуг, отметили в министерстве. Компании, которые будут участвовать в эксперименте, смогут взять льготные займы для покупки оборудования для маркировки, добавили в Минпромторге.