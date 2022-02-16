Производители детского пюре предупредили о возможном росте цен
Производители предложили исключить детское пюре из эксперимента по маркировке консервов, так как на фоне роста стоимости упаковки, грузоперевозки и себестоимости товара маркировка может привести к росту цены на продукцию еще на 10%, сообщили «Известия» со ссылкой на письмо ассоциации «Русбренд» в Минэкономразвития. Минпромторг планирует провести эксперимент с 1 мая 2022 г. по 28 февраля 2023 г.
«Русбренд» отметил, что детское питание относится к социально значимым товарам первой необходимости. На фоне роста расходов на сырье, упаковку и транспортировку и сокращения реальных располагаемых доходов граждан производителям будет сложно сдерживать стоимость продукции. По оценке ассоциации, внедрение маркировки может привести к росту цен минимум на 10%.
В письме говорится, что в сегменте детского питания 25-30% приходится на импортную продукцию. Для зарубежных товаров разработчик предложил более дорогостоящие технические решения, что, по мнению ассоциации, создает высокий риск дефицита детского питания в магазинах.
В Минпромторге изданию сообщили, что в ходе эксперимента производители смогут ознакомиться с принципами работы в информационной системе и подобрать для себя оптимальные интеграционные решения и способы идентификации товаров. Оценить расходы на маркировку объективно можно будет только во время эксперимента, а на стоимость продукции могут влиять несколько факторов: подорожание упаковки, электроэнергии, топлива, логистических услуг, отметили в министерстве. Компании, которые будут участвовать в эксперименте, смогут взять льготные займы для покупки оборудования для маркировки, добавили в Минпромторге.
В Минсельхозе сообщили, что в 2021 г. цены на детское питание были стабильными и росли ниже инфляции. Министерство отметило, что производители детского питания могут взять льготные инвестиционные краткосрочные кредиты. В Минэкономразвития не ответили на запрос издания.