Airbnb отчитался о рекордных финансовых показателях за 2021 год

Кроме того, за последние два года в компании наблюдают увеличение средней продолжительности времени поездки примерно на 15%, при этом пребывание более семи дней в настоящее время составляет почти половину от всех забронированных ночей на сервисе. Долгосрочное пребывание гостей от 28 ночей и более «оставалось нашей самой быстрорастущей категорией по продолжительности поездки, и на ее долю приходилось 22%», подчеркнули в компании.