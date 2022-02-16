Airbnb отчитался о рекордных финансовых показателях за 2021 год
Американский сервис бронирования жилья в IV квартале прошлого года увеличил выручку на 80% — до $1,5 млрд, говорится в отчете компании. Выручка за весь 2021 г. увеличилась на 77% — до $6 млрд .
Чистая прибыль за последний квартал прошлого года составила $55 млн против убытка в размере $3,9 млрд годом ранее. По итогам всего 2021 г. компания зафиксировала чистый убыток на уровне $352 млн по сравнению с $4,6 млрд в 2020 г.
«Четвертый квартал стал еще одним рекордным кварталом, а 2021 год стал лучшим годом в истории Airbnb, несмотря на глобальную пандемию», — приводятся в сообщении компании слова гендиректора Airbnb Брайана Чески.
Основной рост выручки был обеспечен за счет роста потока туризма в небольшие города и сельские поселения, отмечается в сообщении компании. Общее число бронирования жилья за городом выросла на 45% по сравнению с IV кварталом допандемийного 2019 г. Кроме того, восстанавливается и туристический поток в крупных городах и почти достиг показателей 2019 г.
Влияние нового «омикрон-штамма» на туристический поток оказалось существенно ниже штамма «дельта», подчеркнули в компании. «Общее количество ночей, забронированных в декабре 2021 г. выросло более чем на 40% по сравнению с 2020 г., а процент отмен на декабрьские поездки был ниже, чем год назад», — следует из сообщения.
Кроме того, за последние два года в компании наблюдают увеличение средней продолжительности времени поездки примерно на 15%, при этом пребывание более семи дней в настоящее время составляет почти половину от всех забронированных ночей на сервисе. Долгосрочное пребывание гостей от 28 ночей и более «оставалось нашей самой быстрорастущей категорией по продолжительности поездки, и на ее долю приходилось 22%», подчеркнули в компании.
Как пишет CNBC, результаты Airbnb оказались выше прогнозов аналитиков. На это фоне акции Airbnb подорожали на 3,6% на дополнительных торгах после публикации отчетности, свидетельствуют данные торгов биржи NASDAQ. Капитализация компании с начала года увеличилась на 8,2%, до $107,8 млрд.
Airbnb провел IPO в декабре 2020 г. на бирже Nasdaq. При IPO оценка компании составила $47 млрд, а на первых торгах капитализация кратковременно превысила $100 млрд.