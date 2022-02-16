JPMorgan стал первым крупным банком с представительством в метавселенной
Американский JPMorgan стал первым крупным банком, открывшим свою виртуальную локацию в метавселенной. Зал ожидания Onyx, получивший свое название в честь блокчейн-подразделения JPMorgan, расположен в торговом центре Metajuku в Decentraland — метавселенной, работающей на блокчейне Ethereum.
Как отметили интернет-пользователи, по первому этажу «офиса» бродит тигр, а на стене висит портрет гендиректора банка Джейми Даймона. Пока в виртуальном представительстве не оказывают реальные банковские услуги, однако пользователи смогут ознакомиться с презентациями Джейми Даймона, посвященными крипторынку.
Вместе с этим банк выпустил отчет, в котором анализируются бизнес-возможности в сегменте метавселенных. В нем говорится, что метавселенные тем или иным образом проникнут в каждую отрасль в ближайшие годы, а рыночные возможности в этом сегменте оцениваются в более чем $1 трлн ежегодной выручки.
«Будет интересно посмотреть, как покажут себя маркетинг и реклама, поскольку это потенциально один из крупнейших сегментов метаэкономики. В виртуальных мирах существуют огромные возможности для брендинга и иммерсивной рекламы благодаря массовой аудитории. Как и в случае с нынешним поколением социальных сетей, реклама — это модель, которую многие платформы используют для получения дохода», — считают в JPMorgan.
По подсчетам аналитиков банка, к 2027 г. расходы пользователей на внутриигровую рекламу достигнут $18,41 млрд, а средняя цена виртуального участка земли в июне — декабре 2021 г. выросла вдвое, с $6000 до $12 000. В банке полагают, что все это приведет к формированию цифровой экономики и появлению финансовых продуктов, ориентированных на метавселенные.
«Мы верим, что существующий виртуальный игровой ландшафт (каждый виртуальный мир со своим населением, ВВП, внутриигровой валютой и цифровыми активами) имеет элементы, параллельные работающим в глобальной экономике. Наши основные компетенции в области трансграничных платежей, обмена валют, создания финансовых активов, торговли и хранения могут сыграть важную роль в метавселенных», — считают в JPMorgan.