JPMorgan стал первым крупным банком с представительством в метавселенной

Вместе с этим банк выпустил отчет, в котором анализируются бизнес-возможности в сегменте метавселенных. В нем говорится, что метавселенные тем или иным образом проникнут в каждую отрасль в ближайшие годы, а рыночные возможности в этом сегменте оцениваются в более чем $1 трлн ежегодной выручки.