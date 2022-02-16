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Бизнес

JPMorgan стал первым крупным банком с представительством в метавселенной

Ведомости

Американский JPMorgan стал первым крупным банком, открывшим свою виртуальную локацию в метавселенной. Зал ожидания Onyx, получивший свое название в честь блокчейн-подразделения JPMorgan, расположен в торговом центре Metajuku в Decentraland — метавселенной, работающей на блокчейне Ethereum.

Как отметили интернет-пользователи, по первому этажу «офиса» бродит тигр, а на стене висит портрет гендиректора банка Джейми Даймона. Пока в виртуальном представительстве не оказывают реальные банковские услуги, однако пользователи смогут ознакомиться с презентациями Джейми Даймона, посвященными крипторынку.

Вместе с этим банк выпустил отчет, в котором анализируются бизнес-возможности в сегменте метавселенных. В нем говорится, что метавселенные тем или иным образом проникнут в каждую отрасль в ближайшие годы, а рыночные возможности в этом сегменте оцениваются в более чем $1 трлн ежегодной выручки.

«Будет интересно посмотреть, как покажут себя маркетинг и реклама, поскольку это потенциально один из крупнейших сегментов метаэкономики. В виртуальных мирах существуют огромные возможности для брендинга и иммерсивной рекламы благодаря массовой аудитории. Как и в случае с нынешним поколением социальных сетей, реклама — это модель, которую многие платформы используют для получения дохода», — считают в JPMorgan.

По подсчетам аналитиков банка, к 2027 г. расходы пользователей на внутриигровую рекламу достигнут $18,41 млрд, а средняя цена виртуального участка земли в июне — декабре 2021 г. выросла вдвое, с $6000 до $12 000. В банке полагают, что все это приведет к формированию цифровой экономики и появлению финансовых продуктов, ориентированных на метавселенные.

«Мы верим, что существующий виртуальный игровой ландшафт (каждый виртуальный мир со своим населением, ВВП, внутриигровой валютой и цифровыми активами) имеет элементы, параллельные работающим в глобальной экономике. Наши основные компетенции в области трансграничных платежей, обмена валют, создания финансовых активов, торговли и хранения могут сыграть важную роль в метавселенных», — считают в JPMorgan.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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