Meta закрыла сделку по покупке сервиса для создания чат-ботов Kustomer

Meta (тогда — Facebook) впервые объявила о покупке Kustomer в ноябре 2020 г. Стоимость сделки тогда не раскрывалась, однако источники Bloomberg и The Wall Street Journal называли сумму в $1 млрд. Закрыть сделку помешало расследование Федеральной торговой комиссии США, которая обвинила компанию в незаконной монополизации рынка. В рамках антимонопольной проверки свои опасения по поводу сделки высказывали в том числе Salesforce и Zendesk, которые продают CRM-системы. В результате Meta прошла проверку FTC. В сентябре 2021 г. было получено одобрение антимонопольных органов в Великобритании, а в январе 2022-го — в Евросоюзе.