Meta закрыла сделку по покупке сервиса для создания чат-ботов Kustomer
Meta Platforms объявила о закрытии сделки по приобретению американского стартапа Kustomer, который специализируется на создании чат-ботов, после получения необходимых регуляторных одобрений.
«Мы рады официально приветствовать Kustomer в Meta и вместе создать более быстрый и простой опыт общения между людьми и бизнесом», — заявили в пресс-службе компании. Мета выполнила все нормативные требования для завершения сделки, говорится в сообщении.
Meta (тогда — Facebook) впервые объявила о покупке Kustomer в ноябре 2020 г. Стоимость сделки тогда не раскрывалась, однако источники Bloomberg и The Wall Street Journal называли сумму в $1 млрд. Закрыть сделку помешало расследование Федеральной торговой комиссии США, которая обвинила компанию в незаконной монополизации рынка. В рамках антимонопольной проверки свои опасения по поводу сделки высказывали в том числе Salesforce и Zendesk, которые продают CRM-системы. В результате Meta прошла проверку FTC. В сентябре 2021 г. было получено одобрение антимонопольных органов в Великобритании, а в январе 2022-го — в Евросоюзе.
Kustomer разрабатывает CRM-платформу, позволяющую компаниям управлять взаимодействием с клиентами из нескольких служб через единый интерфейс. Как отмечает Bloomberg, сделка поможет Meta монетизировать принадлежащие ей мессенджеры WhatsApp и Facebook Messenger. Компания рассчитывает, что бизнес будет использовать WhatsApp, месячная аудитория которого превышает 2 млрд человек, вместо других форм общения с клиентами, таких как электронная почта или бесплатный вызов.