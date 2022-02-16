Газета
Бизнес

Meta закрыла сделку по покупке сервиса для создания чат-ботов Kustomer

Ведомости

Meta Platforms объявила о закрытии сделки по приобретению американского стартапа Kustomer, который специализируется на создании чат-ботов, после получения необходимых регуляторных одобрений.

«Мы рады официально приветствовать Kustomer в Meta и вместе создать более быстрый и простой опыт общения между людьми и бизнесом», — заявили в пресс-службе компании. Мета выполнила все нормативные требования для завершения сделки, говорится в сообщении.

Meta (тогда — Facebook) впервые объявила о покупке Kustomer в ноябре 2020 г. Стоимость сделки тогда не раскрывалась, однако источники Bloomberg и The Wall Street Journal называли сумму в $1 млрд. Закрыть сделку помешало расследование Федеральной торговой комиссии США, которая обвинила компанию в незаконной монополизации рынка. В рамках антимонопольной проверки свои опасения по поводу сделки высказывали в том числе Salesforce и Zendesk, которые продают CRM-системы. В результате Meta прошла проверку FTC. В сентябре 2021 г. было получено одобрение антимонопольных органов в Великобритании, а в январе 2022-го — в Евросоюзе.

Kustomer разрабатывает CRM-платформу, позволяющую компаниям управлять взаимодействием с клиентами из нескольких служб через единый интерфейс. Как отмечает Bloomberg, сделка поможет Meta монетизировать принадлежащие ей мессенджеры WhatsApp и Facebook Messenger. Компания рассчитывает, что бизнес будет использовать WhatsApp, месячная аудитория которого превышает 2 млрд человек, вместо других форм общения с клиентами, таких как электронная почта или бесплатный вызов.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных