«Коммерсантъ»: ритейлеры опасаются перебоев с поставками детских смесей

Источник «Коммерсанта» отмечает, что трудности связаны не только с поставками сырья, но и с требованиями поставщиков о полной предоплате заказа. Это чревато кассовыми разрывами, поскольку ритейлеры платят производителям за продукцию только через 45 дней, пояснил он. По его словам, запаса сырья хватит в лучшем случае на полтора месяца, после чего могут возникнуть проблемы с наличием детского питания в рознице.