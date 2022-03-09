«Коммерсантъ»: ритейлеры опасаются перебоев с поставками детских смесей
Российские ритейлеры опасаются перебоев с поставками детских смесей из-за разрыва логистических цепочек на фоне военной операции на Украине, пишет «Коммерсантъ». По словам источника издания из числа производителей детского питания, проблема возникла не только с сухим молочным детским питанием, но и с фруктовыми пюре и смесями с большой долей импортных компонентов.
Торговые сети получили от Nestle уведомление о том, что у компании осталось сырья для производства сухих молочных смесей на полторы недели. Речь идет в том числе о смесях Nestogen и Nan Optipro. Об этом, по данным газеты, сообщили представители ритейлеров на совещании в Минсельхозе 4 марта. Представитель «Магнита» на мероприятии предупредил, что существуют серьезные риски нехватки детских сухих смесей и существенного подорожания этой продукции.
В Nestle не ответили на запрос «Коммерсанта». Аналогично поступили и другие крупные производители — Danone (бренд Nutricia) и «Инфаприм» (бренд «Нутрилак»). При этом на сайте Nutricia есть предупреждение, что срок обработки заказов увеличился «в связи с возросшим спросом», а некоторых позиций нет в наличии.
Сеть гипермаркетов «Лента» сообщила, что у нее есть запасы, удовлетворяющие текущий спрос. «Магнит», «Ашан», Metro и X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и «Чижик») не ответили на запрос издания. В Минсельхозе признали наличие «временных трудностей» с поставками компонентов из-за рубежа у ряда компаний. В ведомстве отметили, что отдельные проблемы с логистикой решаются с помощью «оперативного изменения маршрутов поставок» и переориентации на альтернативных поставщиков.
Источник «Коммерсанта» отмечает, что трудности связаны не только с поставками сырья, но и с требованиями поставщиков о полной предоплате заказа. Это чревато кассовыми разрывами, поскольку ритейлеры платят производителям за продукцию только через 45 дней, пояснил он. По его словам, запаса сырья хватит в лучшем случае на полтора месяца, после чего могут возникнуть проблемы с наличием детского питания в рознице.
При этом детское питание пользуется ажиотажным спросом: собеседник издания среди крупных ритейлеров сказал, что за последнюю неделю продажи сухих смесей выросли на 250%. По его оценке, имеющихся запасов хватит на три-четыре недели.
По словам другого источника, торговые сети начали увеличивать заказы, но не все поставщики способны удовлетворить спрос. Еще один ритейлер не исключил, что некоторые сети могут ответить на рост спроса ограничением продаж детского питания в одни руки. Минпромторг ранее разрешил торговым сетям ограничивать продажу ряда социально значимых товаров в одни руки для борьбы со спекулянтами. X5 Group уже приняла эту меру в отношении сахара, подсолнечного масла и круп.