Рестораторы сообщили о росте цен на продукты
Цены производителей и импортеров продуктов питания для отелей, ресторанов и кейтеринга (HoReCa) с 1 по 24 марта увеличились в среднем на 23,5% в годовом выражении, в феврале продукты подорожали на 1,8%, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на крупного поставщика продуктов для этого сегмента – компанию GFC.
В компании сообщили, что больше всего в марте выросли цены на рыбу и морепродукты – на 52,1% в годовом выражении. Овощи и фрукты подорожали на 38,6%, продукты для паназиатской кухни – на 30,6%, кондитерские изделия и хлеб – на 24,9%, продукты для кухни Италии – на 24,2%. Глава GFC Виталий Начаркин отметил, что более стабильными оказались цены на социально значимые категории товаров: бакалея, мясо, молочная продукция и птица в марте подорожали на 11,1%, 10,7%, 5,5% и 4% соответственно.
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров отметил, что в марте закупочные цены на продукты для ресторанов выросли в среднем на 30%. Основатель сети «Мясо & Рыба» Сергей Миронов рассказал, что цены на продукты закрепились на новом высоком уровне, но на фоне стабилизации курса не снизились. Он пояснил, что производители не могут резко повышать цены для ритейлеров, а при поставках в рестораны ограничений нет, хотя в конце цепочки ресторанного бизнеса тоже стоит потребитель.
Бухаров уточнил, что часть продуктов подорожала еще заметнее, поэтому рестораторам пришлось вывести из меню некоторые блюда, чтобы «не шокировать гостей». Совладелец холдинга Tigrus (Osteria Mario, «Швили», Bar BQ Cafe) Хенрик Винтер подтвердил, что из меню заведений компании пришлось убрать около семи позиций. Сооснователь проекта Delmar Анфиса Еременко добавила, что из меню пришлось убрать блюда с морепродуктами и лососем, а в одном из заведений перешли от рыбной концепции к материковой. По словам Бухарова, рестораторы стараются поднимать цены на блюда не так сильно, как выросли цены на продукты, чтобы сохранить лояльность клиентов.