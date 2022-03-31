Рестораторы сообщили о росте цен на продукты

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров отметил, что в марте закупочные цены на продукты для ресторанов выросли в среднем на 30%. Основатель сети «Мясо & Рыба» Сергей Миронов рассказал, что цены на продукты закрепились на новом высоком уровне, но на фоне стабилизации курса не снизились. Он пояснил, что производители не могут резко повышать цены для ритейлеров, а при поставках в рестораны ограничений нет, хотя в конце цепочки ресторанного бизнеса тоже стоит потребитель.