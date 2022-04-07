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«Коммерсантъ» узнал о возможной подготовке PepsiCo замены напиткам в России

Ведомости

Американский производитель напитков PepsiCo изучает возможности развития после приостановки продаж в России Pepsi, Mirinda и 7UP. Компания рассматривает создание новых напитков под другими названиями и в другой упаковке, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию компании.

В презентации представлено описание нового напитка New Cola в пластиковых бутылках объемом от 0,33 до 2,25 л, в алюминиевой банке 0,33 л и в стеклянной бутылке 0,25 л. Под брендом Fruitz представлены напитки со вкусом апельсина и лимона с лаймом: они могут продаваться в пластиковых бутылках объемом 0,5-2 л. Также компания рассматривает расширение ассортимента российского бренда «Русский дар», который сейчас выпускает только квас, за счет лимонадов. В компании от комментариев отказались.

Источник издания в отрасли рассказал, что в презентации, вероятно, идет речь об одном из возможных вариантов развития газированных напитков компании в России. По его словам, сейчас на местных заводах PepsiCo может оставаться запас ингредиентов для Pepsi, Mirinda и 7Up на несколько месяцев, в течение которых компания изучит варианты развития производства.

PepsiCo объявила о приостановке выпуска и продаж в России Pepsi, Mirinda и 7Up 9 марта на фоне спецоперации на Украине. В тот же день российский офис остановил прием заказов по этим продуктам на три дня, чтобы выяснить, когда бренды будут выводиться из ассортимента.

8 марта Coca-Cola также объявила о приостановке деятельности в России. Производитель и дистрибутор компании Coca-Cola HBC уведомил клиентов о повышении цен на ассортимент компании на 15-30% с середины марта. Один из источников издания рассказал, что Coca-Cola HBC продолжает поставки газировки в прежнем режиме. Другой собеседник издания слышал, что компания могла сократить закупки алюминиевых банок. Однако это может быть связано с планами крупного поставщика банок – американской Ball – уйти из России. В Coca-Cola HBC не прокомментировали эту информацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных