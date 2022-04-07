«Коммерсантъ» узнал о возможной подготовке PepsiCo замены напиткам в России

8 марта Coca-Cola также объявила о приостановке деятельности в России. Производитель и дистрибутор компании Coca-Cola HBC уведомил клиентов о повышении цен на ассортимент компании на 15-30% с середины марта. Один из источников издания рассказал, что Coca-Cola HBC продолжает поставки газировки в прежнем режиме. Другой собеседник издания слышал, что компания могла сократить закупки алюминиевых банок. Однако это может быть связано с планами крупного поставщика банок – американской Ball – уйти из России. В Coca-Cola HBC не прокомментировали эту информацию.