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Motorsport узнал об отказе Haas вернуть спонсорские деньги «Уралкалию»

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Американская команда «Формулы-1» Haas отказалась возвращать «Уралкалию» 12 млн евро, полученных по спонсорскому контракту, сообщило издание Motorsport.com. Команда расторгла контракт с «Уралкалием» после начала спецоперации России на Украине, и компания потребовала вернуть деньги, которые были перечислены авансом на новый сезон.

В письме Haas «Уралкалию» говорится, что команда имела право расторгнуть контракт из-за пункта, в котором говорится, что компания не «наносит ущерб, не вызывает споров, не высмеивает или уменьшает общественную репутацию, доброжелательность благоприятного имиджа Haas». По мнению команды, связи акционера «Уралкалия» Дмитрия Мазепина с Кремлем после введения санкций якобы угрожали репутации команды. Однако контракт был расторгнут до того, как западные страны ввели санкции, отметило издание.

В письме говорится, что, по мнению юристов и согласно прецедентному праву, команда не обязана возвращать деньги «Уралкалию». Компания имеет право на компенсацию упущенной выгоды, которая была бы получена, если бы контракт с «Уралкалием» продолжался, отмечено в документе. Также команда отказалась передавать компании один из автомобилей «Формулы-1» своего бывшего гонщика Никиты Мазепина, пока не получит платеж в 8 млн евро, и выплачивать ему зарплату за отработанное время.

По словам источников издания, «Уралкалий» не поверил в удержание спонсорских денег, автомобиля и требование дополнительной платы. Представители «Уралкалия» и Никиты Мазепина отказались от комментариев. Haas также не ответила на запрос издания.

5 марта Haas расторгла контракт с гонщиком Никитой Мазепиным и разорвала соглашение с титульным спонсором — российской компанией «Уралкалий».

9 марта «Уралкалий» опубликовал заявление, что хочет потребовать от Haas возмещения расходов и понесенных убытков из-за расторжения спонсорского договора с компанией.

23-летний Мазепин подписал многолетний контракт с Haas в декабре 2020 г. и стал четвертым российским гонщиком в истории «Формулы-1». До этого россиянин выступал в команде Hitech GP в «Формуле-2». За свой единственный сезон в «Формуле-1» Мазепин не заработал ни одного очка, совершил пять сходов за 22 гонки и один Гран-при пропустил из-за положительного теста на коронавирус. В чемпионате мира 2021 г. он занял последнее место, а лучший персональный результат Мазепин показал на этапе в Азербайджане, где он финишировал 14-м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных