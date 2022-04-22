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OnlyFans заморозил аккаунты авторов контента из России

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Британский сервис OnlyFans приостановил обслуживание аккаунтов авторов из России, передает издание Vice со ссылкой на заявление представителей платформы.

«OnlyFans — это бизнес в первую очередь для создателей. За последние несколько месяцев мы рассмотрели несколько вариантов продолжения предоставления наших услуг пострадавшим авторам. Однако из-за дальнейшего ужесточения ограничений на платежи в Россию и из России OnlyFans больше не может должным образом обслуживать наше российское сообщество авторов»,— говорится в заявлении.

В конце февраля пользователи OnlyFans из России жаловались, что при попытке вывода средств сервис показывает сообщение о невозможности выполнить операцию в данном регионе. Однако вскоре компания решила проблему и восстановила активность аккаунтов, подчеркнув, что все ограничения были связаны исключительно с банковским сектором.

В начале марта платформа для стриминга Twitch объявила о приостановке выплат российским авторам контента из-за проблем с платежными системами. Платформа направила российским пользователям письмо с соответствующей информацией. «Выплаты финансовой организации, связанной с вашей учетной записью Twitch, заблокированы в результате санкций. Чтобы продолжить получать выплаты, вам нужно будет указать новый способ выплат»,— отмечалось в сообщении.

Visa и Mastercard ранее объявили о прекращении работы в России с 10 марта из-за спецоперации на Украине и введения санкций. Карты этих систем, выпущенные российскими банками, не работают за границей, но продолжают действовать в России. Несколько крупнейших банков сообщили, что сделали свои карты бессрочными, потому что больше не могут выпускать новые карты международных систем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных