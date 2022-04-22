Производитель подшипников SKF объявил об уходе из России
Шведский производитель подшипников SKF объявил об уходе из России и продаже бизнеса в стране из-за спецоперации на Украине, сообщила пресс-служба компании.
«Сегодня SKF объявляет о решении прекратить всю деятельность и операции в России. Намерение состоит в том, чтобы продать бизнес контролируемым образом с четкой целью обеспечить будущее для сотрудников SKF в России», — говорится в заявлении.
Президент и главный исполнительный директор компании Рикард Густафсон напомнил, что после начала спецоперации SKF прекратила экспорт в Россию. Сейчас же компания решила прекратить все операции в России, включая инвестиции. Во II квартале будет утверждено списание бизнеса на сумму около 500 млн шведских крон (4,09 млрд руб.). Продажи в России составляли около 2% общего оборота группы в 2021 г.
После начала спецоперации и введения антироссийских санкций некоторые автопроизводители начали приостанавливать свою деятельность в стране. General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Land Rover, Toyota и Mazda приостановили поставки своей продукции в Россию, Mercedes-Benz, BMW, Hyundai, Renault и Skoda Auto, Stellantis и General Motors приостановили производство в России. Volkswagen также приостановил производство в России и поставки из-за рубежа.