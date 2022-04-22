Производитель подшипников SKF объявил об уходе из России

Президент и главный исполнительный директор компании Рикард Густафсон напомнил, что после начала спецоперации SKF прекратила экспорт в Россию. Сейчас же компания решила прекратить все операции в России, включая инвестиции. Во II квартале будет утверждено списание бизнеса на сумму около 500 млн шведских крон (4,09 млрд руб.). Продажи в России составляли около 2% общего оборота группы в 2021 г.