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Производитель подшипников SKF объявил об уходе из России

Ведомости

Шведский производитель подшипников SKF объявил об уходе из России и продаже бизнеса в стране из-за спецоперации на Украине, сообщила пресс-служба компании.

«Сегодня SKF объявляет о решении прекратить всю деятельность и операции в России. Намерение состоит в том, чтобы продать бизнес контролируемым образом с четкой целью обеспечить будущее для сотрудников SKF в России», — говорится в заявлении.

Президент и главный исполнительный директор компании Рикард Густафсон напомнил, что после начала спецоперации SKF прекратила экспорт в Россию. Сейчас же компания решила прекратить все операции в России, включая инвестиции. Во II квартале будет утверждено списание бизнеса на сумму около 500 млн шведских крон (4,09 млрд руб.). Продажи в России составляли около 2% общего оборота группы в 2021 г.

После начала спецоперации и введения антироссийских санкций некоторые автопроизводители начали приостанавливать свою деятельность в стране. General Motors, Mercedes-Benz, BMW, Ford, Land Rover, Toyota и Mazda приостановили поставки своей продукции в Россию, Mercedes-Benz, BMW, Hyundai, Renault и Skoda Auto, Stellantis и General Motors приостановили производство в России. Volkswagen также приостановил производство в России и поставки из-за рубежа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных