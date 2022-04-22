«Ростех» решил продать долю в Эльгинском угольном комплексе

Ранее госкорпорация «Ростех» попала под санкции западных стран, в том числе США и ЕС, введенные после начала спецоперации России на Украине. Страны Запада ограничили экспорт в Россию части товаров и технологий, а также ограничили импорт товаров из России, ввели санкции в отношении компаний, бизнесменов и чиновников страны. Западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов ЦБ России и закрыли свои границы, порты и воздушное пространство для российского транспорта.