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Бизнес

«Ростех» решил продать долю в Эльгинском угольном комплексе

Ведомости

Группа компаний «А-Проперти» выкупит у госкорпорации «Ростех» 5% Эльгинского угольного комплекса по рыночной цене, говорится в Telegram-канале «А-Проперти».

Новым партнером компании в проекте станет «Энергогрупп», которая полностью принадлежит гендиректору ООО «Управляющая компания «Эльга Уголь» Александру Исаеву. В результате сделки его доля в Эльгинском угольном комплексе, который включает в себя также частную железнодорожную ветку и порт Эльга, составит 20%. Исаев также выкупит всю долю «Ростеха» в проекте Порт Вера, а «А-Проперти» получит долю «Ростеха» в 25% в Огоджинском угольном месторождении.

«Таким образом, в ближайшее время госкорпорация "Ростех" полностью выйдет из совместного с «А-Проперти» Эльгинского угольного проекта, а также выйдет из Огоджинского угольного проекта и проекта Порт Вера, которые имеют общий стратегический вектор развития в рамках единого кластера», — подчеркнули в компании.

Ранее госкорпорация «Ростех» попала под санкции западных стран, в том числе США и ЕС, введенные после начала спецоперации России на Украине. Страны Запада ограничили экспорт в Россию части товаров и технологий, а также ограничили импорт товаров из России, ввели санкции в отношении компаний, бизнесменов и чиновников страны. Западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов ЦБ России и закрыли свои границы, порты и воздушное пространство для российского транспорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных