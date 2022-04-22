«Ростех» решил продать долю в Эльгинском угольном комплексе
Группа компаний «А-Проперти» выкупит у госкорпорации «Ростех» 5% Эльгинского угольного комплекса по рыночной цене, говорится в Telegram-канале «А-Проперти».
Новым партнером компании в проекте станет «Энергогрупп», которая полностью принадлежит гендиректору ООО «Управляющая компания «Эльга Уголь» Александру Исаеву. В результате сделки его доля в Эльгинском угольном комплексе, который включает в себя также частную железнодорожную ветку и порт Эльга, составит 20%. Исаев также выкупит всю долю «Ростеха» в проекте Порт Вера, а «А-Проперти» получит долю «Ростеха» в 25% в Огоджинском угольном месторождении.
«Таким образом, в ближайшее время госкорпорация "Ростех" полностью выйдет из совместного с «А-Проперти» Эльгинского угольного проекта, а также выйдет из Огоджинского угольного проекта и проекта Порт Вера, которые имеют общий стратегический вектор развития в рамках единого кластера», — подчеркнули в компании.
Ранее госкорпорация «Ростех» попала под санкции западных стран, в том числе США и ЕС, введенные после начала спецоперации России на Украине. Страны Запада ограничили экспорт в Россию части товаров и технологий, а также ограничили импорт товаров из России, ввели санкции в отношении компаний, бизнесменов и чиновников страны. Западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов ЦБ России и закрыли свои границы, порты и воздушное пространство для российского транспорта.