Сервис для графического дизайна Canva перестал работать в России
Австралийский сервис для графического дизайна Canva отключил доступ для российских пользователей, говорится в сообщении на сайте платформы.
«Canva больше не доступна в России», — говорится в сообщении. В заявлении Canva отмечается, что компания «категорически осуждает» продолжающуюся «незаконную» военную операцию.
По данным The Sydney Morning Herald, ограничения затронут 1,4 млн российских пользователей сервиса. При этом клиенты из России составляют менее 2% от всех пользователей Canva.
1 марта Canva приостановила платежи из России, но сохранила доступ к бесплатным функциям. Решение об уходе принято «из-за давления со стороны австралийско-украинского технологического сообщества и переговоров с посольством Украины».
С начала спецоперации несколько сотен западных компаний уже ограничили деятельность на российском рынке или полностью с него ушли. Среди разработчиков ПО и производителей компьютерной техники продажи в России приостановили Intel, Dell, Canon, Samsung, HP, Epson, Microsoft, Cisco, Acer и др. Adobe разрешила продлевать лицензии на продукты действующим клиентам из России.