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Сотрудникам Volkswagen в Нижнем Новгороде предложили уволиться за 6 окладов

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Сотрудникам подразделения Volkswagen в Нижнем Новгороде 2 июня предложили добровольно уволиться с выплатой до 6 окладов, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо профсоюзов «Единство» и АСМ директору по персоналу «Фольксваген груп рус» доктору Герриту Шпенглеру. 

В профсоюзе отметили, что компания заявляет, что массового сокращения для работников в Нижнем Новгороде нет. В предложении компании говорится, что сотрудники, которые согласятся на расторжение трудового договора до 17 июня, получат 6 окладов, до 29 июня - 5 окладов. По данным профсоюзов, в этом подразделении Volkswagen работает около 200 человек. В «Фольксваген груп рус» подтвердили информацию об увольнении: сотрудникам предложили пакет из финансовой компенсации, медицинской страховки до конца 2022 г. и личного ИТ-оборудования. 

Модели Volkswagen в Нижнем Новгороде собирают на базе группы ГАЗ. Площадка остановила работу 3 марта, а 25 мая вступили в силу санкции США в отношении ГАЗа. Немецкий концерн пока не делал заявлений о разрыве соглашений о контрактной сборке на ГАЗе. Издание отметило, что санкции в отношении российской компании вряд ли позволят возобновить работу. По данным издания, Volkswagen сообщил дилерам, что в 2022 г. сборки автомобилей в России не будет. Однако, по словам источников, Volkswagen не хочет уходить с российского рынка.

Профсоюз МПРА рассказал, что «Фольксваген груп рус» арендовала офис за пределами территории завода ГАЗ, а сотрудников Volkswagen не пускают на территорию завода. По словам источников, компания могла принять такое решение, чтобы доказать, что сборка на заводе не идет. На форуме рабочих ГАЗа в Нижнем Новгороде об увольнениях сообщали только сотрудники Volkswagen, у которых были срочные контракты (на заводе также собирают автомобили Skoda). В группе ГАЗ заявили, что предприятие находится в режиме простоя а работники «продолжают получать оплату и соцгарантии в соответствии с законодательством».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных