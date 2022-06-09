Сотрудникам Volkswagen в Нижнем Новгороде предложили уволиться за 6 окладов
Сотрудникам подразделения Volkswagen в Нижнем Новгороде 2 июня предложили добровольно уволиться с выплатой до 6 окладов, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо профсоюзов «Единство» и АСМ директору по персоналу «Фольксваген груп рус» доктору Герриту Шпенглеру.
В профсоюзе отметили, что компания заявляет, что массового сокращения для работников в Нижнем Новгороде нет. В предложении компании говорится, что сотрудники, которые согласятся на расторжение трудового договора до 17 июня, получат 6 окладов, до 29 июня - 5 окладов. По данным профсоюзов, в этом подразделении Volkswagen работает около 200 человек. В «Фольксваген груп рус» подтвердили информацию об увольнении: сотрудникам предложили пакет из финансовой компенсации, медицинской страховки до конца 2022 г. и личного ИТ-оборудования.
Модели Volkswagen в Нижнем Новгороде собирают на базе группы ГАЗ. Площадка остановила работу 3 марта, а 25 мая вступили в силу санкции США в отношении ГАЗа. Немецкий концерн пока не делал заявлений о разрыве соглашений о контрактной сборке на ГАЗе. Издание отметило, что санкции в отношении российской компании вряд ли позволят возобновить работу. По данным издания, Volkswagen сообщил дилерам, что в 2022 г. сборки автомобилей в России не будет. Однако, по словам источников, Volkswagen не хочет уходить с российского рынка.
Профсоюз МПРА рассказал, что «Фольксваген груп рус» арендовала офис за пределами территории завода ГАЗ, а сотрудников Volkswagen не пускают на территорию завода. По словам источников, компания могла принять такое решение, чтобы доказать, что сборка на заводе не идет. На форуме рабочих ГАЗа в Нижнем Новгороде об увольнениях сообщали только сотрудники Volkswagen, у которых были срочные контракты (на заводе также собирают автомобили Skoda). В группе ГАЗ заявили, что предприятие находится в режиме простоя а работники «продолжают получать оплату и соцгарантии в соответствии с законодательством».