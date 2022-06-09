Сотрудникам Volkswagen в Нижнем Новгороде предложили уволиться за 6 окладов

Профсоюз МПРА рассказал, что «Фольксваген груп рус» арендовала офис за пределами территории завода ГАЗ, а сотрудников Volkswagen не пускают на территорию завода. По словам источников, компания могла принять такое решение, чтобы доказать, что сборка на заводе не идет. На форуме рабочих ГАЗа в Нижнем Новгороде об увольнениях сообщали только сотрудники Volkswagen, у которых были срочные контракты (на заводе также собирают автомобили Skoda). В группе ГАЗ заявили, что предприятие находится в режиме простоя а работники «продолжают получать оплату и соцгарантии в соответствии с законодательством».