МТС с 13 июля прекращает программу американских депозитарных расписок
«В соответствии с депозитарным договором JPMorgan в ближайшее время уведомит держателей АДР о прекращении программы АДР ПАО «МТС», – говорится в сообщении компании.
В МТС уточнили, что в мае 2022 г. «МТС» обращалась в правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций за разрешением на обращение АДР за пределами России, и разрешение было выдано на срок до 12 июля 2022 г. включительно.
16 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных биржах глобальных депозитарных расписок российских эмитентов. Предложение о делистинге с последующей конвертацией в российские ценные бумаги ранее поступило от Минэкономразвития. Это требование касается более 40 компаний, зарегистрированных в России, включая «Сбер», «Газпром», «Роснефть», «Фосагро» и др. Исключение составляют те компании, в отношении которых примут решение о сохранении листинга. Разрешение на продолжение программы депозитарных расписок получили «Норильский никель», «Новатэк» и «Полюс».