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Бизнес

МТС с 13 июля прекращает программу американских депозитарных расписок

Ведомости

Компания «МТС» направила в банк-депозитарий программы американских депозитарных расписок (АДР) JPMorgan Chase Bank заявление о прекращении депозитарного соглашения с 13 июля 2022 г. Об этом говорится в сообщении МТС на сервере раскрытия информации на рынке ценных бумаг.

«В соответствии с депозитарным договором JPMorgan в ближайшее время уведомит держателей АДР о прекращении программы АДР ПАО «МТС», – говорится в сообщении компании.

В МТС уточнили, что в мае 2022 г. «МТС» обращалась в правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций за разрешением на обращение АДР за пределами России, и разрешение было выдано на срок до 12 июля 2022 г. включительно.

16 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных биржах глобальных депозитарных расписок российских эмитентов. Предложение о делистинге с последующей конвертацией в российские ценные бумаги ранее поступило от Минэкономразвития. Это требование касается более 40 компаний, зарегистрированных в России, включая «Сбер», «Газпром», «Роснефть», «Фосагро» и др. Исключение составляют те компании, в отношении которых примут решение о сохранении листинга. Разрешение на продолжение программы депозитарных расписок получили «Норильский никель», «Новатэк» и «Полюс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных