МТС с 13 июля прекращает программу американских депозитарных расписок

16 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещение и обращение на иностранных биржах глобальных депозитарных расписок российских эмитентов. Предложение о делистинге с последующей конвертацией в российские ценные бумаги ранее поступило от Минэкономразвития. Это требование касается более 40 компаний, зарегистрированных в России, включая «Сбер», «Газпром», «Роснефть», «Фосагро» и др. Исключение составляют те компании, в отношении которых примут решение о сохранении листинга. Разрешение на продолжение программы депозитарных расписок получили «Норильский никель», «Новатэк» и «Полюс».