«Горбачев-фонд» сообщил, что продолжит работу

Михаил Горбачев — советский и российский государственный, политический, партийный и общественный деятель. Он занимал пост генерального секретаря ЦК КПСС в 1985–1991 гг. Впоследствии с 1988 по 1989 г. стал председателем президиума Верховного Совета СССР, с 1989 по 1990 г. — первым председателем Верховного Совета СССР. Горбачев являлся первым и единственным президентом СССР с 1990 по 1991 г. В 1990 г. удостоился Нобелевской премии мира.