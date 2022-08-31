«Горбачев-фонд» сообщил, что продолжит работу
«Горбачев-фонд» продолжает свою работу, однако вопрос о его дальнейшей деятельности будет решен позже, сказал пресс-секретарь фонда Владимир Поляков.
«На этот вопрос пока ответа нет», — сказал Поляков (цитата по ТАСС), отвечая на вопрос о будущей деятельности фонда, добавив, что пока они работают и будут продолжать работу. «Такие вещи не решаются одномоментно, так что работа продолжается», — отметил он.
Михаил Горбачев, последний генеральный секретарь ЦК КПСС, автор перестройки и единственный президент СССР, скончался 30 августа в возрасте 92 лет.
Михаил Горбачев — советский и российский государственный, политический, партийный и общественный деятель. Он занимал пост генерального секретаря ЦК КПСС в 1985–1991 гг. Впоследствии с 1988 по 1989 г. стал председателем президиума Верховного Совета СССР, с 1989 по 1990 г. — первым председателем Верховного Совета СССР. Горбачев являлся первым и единственным президентом СССР с 1990 по 1991 г. В 1990 г. удостоился Нобелевской премии мира.
В 1991 г. основал «Горбачев-фонд», который занимался историческими исследованиями периода перестройки, а также актуальных исторических проблем России и мира в нынешнее время. Как сказано на сайте фонда, он начал работать в январе 1992 г.
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