Газета
Общество

«Горбачев-фонд» сообщил, что продолжит работу

Ведомости

«Горбачев-фонд» продолжает свою работу, однако вопрос о его дальнейшей деятельности будет решен позже, сказал пресс-секретарь фонда Владимир Поляков.

«На этот вопрос пока ответа нет», — сказал Поляков (цитата по ТАСС), отвечая на вопрос о будущей деятельности фонда, добавив, что пока они работают и будут продолжать работу. «Такие вещи не решаются одномоментно, так что работа продолжается», — отметил он.

Михаил Горбачев, последний генеральный секретарь ЦК КПСС, автор перестройки и единственный президент СССР, скончался 30 августа в возрасте 92 лет.

Михаил Горбачев — советский и российский государственный, политический, партийный и общественный деятель. Он занимал пост генерального секретаря ЦК КПСС в 1985–1991 гг. Впоследствии с 1988 по 1989 г. стал председателем президиума Верховного Совета СССР, с 1989 по 1990 г. — первым председателем Верховного Совета СССР. Горбачев являлся первым и единственным президентом СССР с 1990 по 1991 г. В 1990 г. удостоился Нобелевской премии мира.

В 1991 г. основал «Горбачев-фонд», который занимался историческими исследованиями периода перестройки, а также актуальных исторических проблем России и мира в нынешнее время. Как сказано на сайте фонда, он начал работать в январе 1992 г.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Путин выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных