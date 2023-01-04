В Швеции заявили об аресте имущества россиянина из-за долгов по налогам
Налоговое управление Швеции требует от российского бизнесмена, имя которого не называется, погасить долги в размере свыше 224 млн крон (около $21,3 млн), сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ТТ.
Семья предпринимателя, как отмечается, живет в самом престижном районе Стокгольма с 2008 г. в квартире площадью 270 кв. м, при этом россиянин в Швеции как резидент не зарегистрирован. Согласно постановлению ведомства, бизнесмен прожил в стране достаточно долго, чтобы его доходы облагались налогом. Служба приставов арестовала имущество россиянина, в том числе квартиру, на общую сумму 96 млн крон ($9,13 млн), пишет агентство.
Обеспечительные меры также наложили на земельный участок на первой морской береговой линии в Стокгольмском архипелаге (позднее арест с него был снят), автомобиль Porsche и часы фирмы Rolex. По данным агентства, предприниматель владеет в России несколькими компаниями.