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Бизнес

В Швеции заявили об аресте имущества россиянина из-за долгов по налогам

Ведомости

Налоговое управление Швеции требует от российского бизнесмена, имя которого не называется, погасить долги в размере свыше 224 млн крон (около $21,3 млн), сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ТТ.

Семья предпринимателя, как отмечается, живет в самом престижном районе Стокгольма с 2008 г. в квартире площадью 270 кв. м, при этом россиянин в Швеции как резидент не зарегистрирован. Согласно постановлению ведомства, бизнесмен прожил в стране достаточно долго, чтобы его доходы облагались налогом. Служба приставов арестовала имущество россиянина, в том числе квартиру, на общую сумму 96 млн крон ($9,13 млн), пишет агентство.

Обеспечительные меры также наложили на земельный участок на первой морской береговой линии в Стокгольмском архипелаге (позднее арест с него был снят), автомобиль Porsche и часы фирмы Rolex. По данным агентства, предприниматель владеет в России несколькими компаниями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных