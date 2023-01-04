ФАС предложила позволить «Транснефти» не раскрывать информацию до июля 2024 года
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подготовила проект постановления правительства, который поменяет порядок и сроки раскрытия информации для естественных монополий, занимающихся транспортировкой нефти и нефтепродуктов, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на документы службы.
В случае его принятия постановление вступит в силу с 1 марта 2023 г. и ограничит сроки и порядок раскрытия для «Транснефти» до 1 июля 2024 г. Предполагается, что из публичного доступа будет изъята отчетность компании за период с 2018 по 2023 г. Издание уточняет, что информация будет предоставляться по запросу заинтересованных лиц при условии сохранения конфиденциальности.
В документе сказано, что ограничения вводятся для того, чтобы снизить распространение данных, которые могут повысить санкционное давление на топливно-энергетическую сферу. «Целью предлагаемого регулирования является минимизация рисков увеличения санкционного давления на потребителей услуг по транспортировке нефти и нефтепродуктов», – говорится в документе.
По мнению авторов документа, из-за раскрытия информации в открытом доступе санкционное давление может оказываться и на контрагентов «Транснефти» – грузоотправителей и грузополучателей, портов, поставщиков и подрядчиков, что может повлиять на экспорт углеводородов, рынки сбыта и привести к ограничению доступа к финансовым документам.
«Настоящий порядок раскрытия субъектом естественной монополии информации о маршрутах транспортировки нефти и нефтепродуктов, о строительстве, реконструкции или капитальном ремонте объектов транспортной системы, об основных проектных характеристиках объектов магистральных трубопроводов и пунктов перевалки, слива, налива, приема, сдачи позволяет лицам, заинтересованным в увеличении санкционного давления, отследить грузопотоки нефти и маршруты транспортировки нефтепродуктов в целях таргетирования новых санкций как в отношении субъекта естественной монополии, так его контрагентов», – говорится в документе.
Внесение этих изменений было инициировано вице-премьером России Александром Новаком.
Право отказаться от раскрытия чувствительной информации появилось у организаций-эмитентов в марте 2022 г. на фоне санкций в отношении России из-за специальной военной операции. Предполагалось, что это действие новых правил закончится в конце этого года. 28 ноября пресс-служба кабмина сообщила, что правительство продлило для компаний разрешение не раскрывать или раскрывать в ограниченном виде чувствительную корпоративную информацию из-за угрозы санкций до 1 июля 2023 г.