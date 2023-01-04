ФАС предложила позволить «Транснефти» не раскрывать информацию до июля 2024 года

В случае его принятия постановление вступит в силу с 1 марта 2023 г. и ограничит сроки и порядок раскрытия для «Транснефти» до 1 июля 2024 г. Предполагается, что из публичного доступа будет изъята отчетность компании за период с 2018 по 2023 г. Издание уточняет, что информация будет предоставляться по запросу заинтересованных лиц при условии сохранения конфиденциальности.